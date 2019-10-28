В Минэкономразвития не поддержали «углеродный налог» Чубайса
Сегодня, 09:53ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В российском Минэкономразвития не поддержали законопроект, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, касательно введения «углеродного налога», пишет РБК со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина.
Отказ министерства основан на доводах Союза промышленников, Минпромторга и Минэнерго.
«Углеродный налог», по слова Чубайса, должен был повлиять на промышленные предприятия, обязав их снизить объем выбросов углекислого газа в атмосферу. Совет федерации инициативу отклонил, аргументируя тем, что она может затормозить экономическое развитие. Кроме того, как заявили парламентарии, сначала нужно определить объемы выбросов.
Напомним, в нескольких городах России, в частности в Нижнем Тагил, с 1 января 2020 года начинает действовать эксперимент по квотированию выбросов. Однако накануне депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин сообщил, что реализация проекта тормозится на уровне министерств, которые не выделяют деньги муниципалитетам.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей