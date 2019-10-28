В Минэкономразвития не поддержали «углеродный налог» Чубайса

«Углеродный налог», по слова Чубайса, должен был повлиять на промышленные предприятия, обязав их снизить объем выбросов углекислого газа в атмосферу. Совет федерации инициативу отклонил, аргументируя тем, что она может затормозить экономическое развитие. Кроме того, как заявили парламентарии, сначала нужно определить объемы выбросов.