В Свердловской области растет число жалоб на кадастровую оценку недвижимости

Налог на имущество начнут начислять с 1 января 2020 года.

С начала 2019 года в управление Росреестра по Свердловской области поступило 942 жалобы на результаты определения кадастровой стоимости. Комиссией было рассмотрено 754 жалобы в отношении 2254 объектов недвижимости. Больше половины решений вынесено в пользу заявителей.

182 заявления не были приняты к рассмотрению. По большинству из них предприниматели и компании обратились в комиссию для прохождения досудебного оспаривания кадастровой стоимости. Только в случае отклонения жалобы Росреестром они смогут обратиться в суд.

Оспорить государственную кадастровую оценку объектов недвижимости можно до конца 2019 года. По земельным участкам процедура продлится до конца 2020 года.

С 1 января 2020 года налог на имущество начнет взиматься по-новому как для организаций, так и для простых граждан.

Переоценка прошла в рамках всероссийского перехода к новой системе налогообложения от кадастровой стоимости и завершилась в августе. Всего было оценено более 3,2 млн объектов. Совокупно по Свердловской области кадастровая стоимость зданий увеличилась на 4,85%. При этом стоимость жилых помещений выросла почти на 30%, нежилых на 80%, пояснила замглавы областного Центра кадастровой оценки Елена Топал.