Минфин не поддержал инициативу возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам

Министр финансов РФ Антон Силуанов не поддержал инициативу партий «Справедливая Россия» и ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет Ура.ру со ссылкой на депутатов ЛДПР Ярослава Нилова и «Справедливой России» Михаила Емельянова, которые предложили идею.

Нилов рассказал, по мнению Минфина, пенсия является компенсацией утраченного заработка. Так как человек продолжает работать, то у него заработок есть. Соответственно, полную индексацию он получит, когда прекратит работу. Сам депутат считает, что отказ от индексации стимулирует пенсионеров трудоустраиваться неофициально. Емельянов тоже подтвердил информацию о том, что в Минфине на данный момент не рассматривают предложение депутатов. Он добавил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам является одним из наиболее важных. Напомним, идею индексации пенсий работающим пенсионерам поддержал президент РФ Владимир Путин.

