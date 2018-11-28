Нижний Тагил получит около 200 млн рублей на строительство коллектора

Проект нового канализационного коллектора в районе парка «Народный-2» в Нижнем Тагиле проходит экспертизу, по ее итогу станет известна окончательная сумма, которую на его реализацию выделит Министерство ЖКХ из областного бюджета. Предполагается, что финансирование составит около 200 млн рублей.

Проект находится на экспертизе. По результатам проекта сумма будет утверждена, она фигурирует в районе 200 млн рублей. 100 млн – это 2019 год. Это прокладка сетей, а на 2020 год у нас останется строительство канализационно-насосной станции и завершение работ по подсоединению, рассказал заместитель начальника Управления городским хозяйством Игорь Комаров.

Система канализации в данном районе Нижнего Тагила долгое время не ремонтировалась и находится в изношенном состоянии.

У нас там все находится в аварийном состоянии. Проект с увеличением пропускной способности. Снимутся все проблемы, которые существуют с этим коллектором. Из-за того, что он находится в аварийном состоянии, у нас происходят затопления, добавил Комаров.

Также замначальника Управления городским хозяйством заявил, что благодаря реализации данного проекта появится возможность для развития микрорайона в целом.