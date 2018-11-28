Тагильчане единогласно одобрили проект бюджета города на 2019 год

Прогноз по доходам составил 11 млрд 003 млн рублей. Среди основных источников доходов станут налоги на доходы физлиц, налоги на имущество и акцизы.

На следующий год в бюджете запланированы расходы в размере 11 млрд 354 млн рублей. Они были увеличены по сравнению с первоначальным проектом на 374 млн рублей.

72% расходов будет направлено на программы повышения качества жизни жителей города. Всего таких программ разработано шесть: физкультура и спорт, соцподдержка населения, развитие образования, культуры. На муниципальные программы выделены 11 млрд 111 млн рублей.

Кроме того, средства будут выделены также на пять программ, реализуемых в сфере ЖКХ и городского хозяйства.

На соцподдержку тагильчан предусмотрены 892 млн рублей. Впервые в 2019 году запланированы средства на денежную компенсацию взамен земельного участка, предоставляемого многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.