Тагильчане единогласно одобрили проект бюджета города на 2019 год
28 ноября на публичных слушаниях был представлен проект бюджета Нижнего Тагила на 2019 год.175 тагильчан пришли заслушать доклад замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова.
Прогноз по доходам составил 11 млрд 003 млн рублей. Среди основных источников доходов станут налоги на доходы физлиц, налоги на имущество и акцизы.
На следующий год в бюджете запланированы расходы в размере 11 млрд 354 млн рублей. Они были увеличены по сравнению с первоначальным проектом на 374 млн рублей.
72% расходов будет направлено на программы повышения качества жизни жителей города. Всего таких программ разработано шесть: физкультура и спорт, соцподдержка населения, развитие образования, культуры. На муниципальные программы выделены 11 млрд 111 млн рублей.
Кроме того, средства будут выделены также на пять программ, реализуемых в сфере ЖКХ и городского хозяйства.
На соцподдержку тагильчан предусмотрены 892 млн рублей. Впервые в 2019 году запланированы средства на денежную компенсацию взамен земельного участка, предоставляемого многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
На публичном слушании тагильчане единогласно одобрили проект бюджета на 2019 год, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.