Прокуратура 18 раз за год проверила «Титановую долину» в Верхней Салде
Сегодня, 18:09ЭкономикаФото: titanium-valley.com
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За 2019 год в особой экономической зоне «Титановая долина», которая находится в Верхней Салде, прошли 18 прокурорских проверок, пишет Znak.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Об этом на пресс-завтраке рассказал глава управляющей компании ОЭЗ Артемий Кызласов. По его словам, все проверки были по бюджетному законодательству.
В том числе прошла проверка по результатам заключения Счетной палаты, прокуратура пришла к выводу, что Счетная палата неправа, нарушений с нашей стороны не было. По сделке с одним из резидентов тоже была проверка, она закончена, нам выдали предписание административного характера опубликовать информацию на сайте, но нарушений не найдено,сообщил Кызласов.
Директор «Титановой долины» подчеркнул, что никаких серьёзных нарушений в ходе проверки надзорным ведомством и отделом экономической безопасности полиции найдено не было. За год ОЭЗ составила и сдала 87 отчётов о своей деятельности.
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