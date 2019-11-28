Прокуратура 18 раз за год проверила «Титановую долину» в Верхней Салде

Об этом на пресс-завтраке рассказал глава управляющей компании ОЭЗ Артемий Кызласов. По его словам, все проверки были по бюджетному законодательству.

В том числе прошла проверка по результатам заключения Счетной палаты, прокуратура пришла к выводу, что Счетная палата неправа, нарушений с нашей стороны не было. По сделке с одним из резидентов тоже была проверка, она закончена, нам выдали предписание административного характера опубликовать информацию на сайте, но нарушений не найдено,сообщил Кызласов.