Стало известно, когда у россиян будет европейская пенсия

Эксперт рассказала, в каком случае жители России смогут рассчитывать на солидные пенсии.

Граждане смогут получать пенсию в 50-60 тысяч рублей, если начнут откладывать с каждой заработной платы по 16 тысяч рублей, передает «Московский комсомолец» слова доцента кафедры Российского экономического университета Людмилы Ивановой-Швец. Чтобы получить подобные пенсионные выплаты, откладывать с зарплаты придется в течение 40 лет. В таком случае, накопится 7,68 миллиона рублей и пенсия составит 60 тысяч. Эксперт рекомендует начать копить на пенсию заранее. Доцент РЭУ отмечает, что нормальным в европейских странах считается, когда пенсия составляет 40% от размера средней заработной платы. В США этот показатель составляет 38%, в Германии — 42%, в Бельгии — 41%. В России средняя зарплата составляет 47,7 тысячи рублей, а усредненная пенсионная выплата — менее 15 тысяч. Таким образом, российское соотношение колеблется около 30%. Эксперт резюмировала, что «пенсию мечты» в России можно получить только имея высокий доход и делая накопления. Напомним, накопительную часть пенсии оставили в замороженном состоянии до 2023 года. Проект был принят государственной думой в третьем чтении. С 2014 года 6% пенсионных отчислений, которые ранее накапливались, идут на выплаты действующим пенсионерам. Пенсии россиян заморозили до конца 2023 года

