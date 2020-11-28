Стало известно, когда у россиян будет европейская пенсия

Доцент РЭУ отмечает, что нормальным в европейских странах считается, когда пенсия составляет 40% от размера средней заработной платы. В США этот показатель составляет 38%, в Германии — 42%, в Бельгии — 41%. В России средняя зарплата составляет 47,7 тысячи рублей, а усредненная пенсионная выплата — менее 15 тысяч. Таким образом, российское соотношение колеблется около 30%.