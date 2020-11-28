Стало известно, когда у россиян будет европейская пенсия

Стало известно, когда у россиян будет европейская пенсия

Сегодня, 19:18ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Эксперт рассказала, в каком случае жители России смогут рассчитывать на солидные пенсии.

Граждане смогут получать пенсию в 50-60 тысяч рублей, если начнут откладывать с каждой заработной платы по 16 тысяч рублей, передает «Московский комсомолец» слова доцента кафедры Российского экономического университета Людмилы Ивановой-Швец.

Чтобы получить подобные пенсионные выплаты, откладывать с зарплаты придется в течение 40 лет. В таком случае, накопится 7,68 миллиона рублей и пенсия составит 60 тысяч. Эксперт рекомендует начать копить на пенсию заранее.

Доцент РЭУ отмечает, что нормальным в европейских странах считается, когда пенсия составляет 40% от размера средней заработной платы. В США этот показатель составляет 38%, в Германии — 42%, в Бельгии — 41%. В России средняя зарплата составляет 47,7 тысячи рублей, а усредненная пенсионная выплата — менее 15 тысяч. Таким образом, российское соотношение колеблется около 30%.

Эксперт резюмировала, что «пенсию мечты» в России можно получить только имея высокий доход и делая накопления.

Напомним, накопительную часть пенсии оставили в замороженном состоянии до 2023 года. Проект был принят государственной думой в третьем чтении. С 2014 года 6% пенсионных отчислений, которые ранее накапливались, идут на выплаты действующим пенсионерам.

Related news:
Россияпенсияпенсионерыэксперт
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы