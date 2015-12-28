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Для туристов в РФ вводится условно обязательная страховая сумма медполисов в 2 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для туристов в РФ вводится условно обязательная страховая сумма медполисов в 2 млн рублей

28 декабря 2015, 10:50ЭкономикаMaurice
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