Для туристов в РФ вводится условно обязательная страховая сумма медполисов в 2 млн рублей

Условно обязательный размер страховой суммы медицинских полисов вводится с 28 декабря для российских туристов, выезжающих на отдых за рубеж. Согласно новой редакции закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», минимальный размер страховой суммы по добровольному полису страхования выезжающих за рубеж равен 2 млн руб. по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату заключения договора страхования. Условно обязательный характер страховки Страховка приобретает условно обязательный характер, по факту же она добровольная. То есть в случае отказа от договора страхования турист при наступлении страхового случая будет самостоятельно оплачивать свое лечение и транспортировку, то есть берет все риски на себя.

Такая норма распространяется и на туристов, выезжающих за рубеж без посредничества туристических фирм.

Многие туристы, отправляясь за границу, экономят на страховке, полагаясь на то, что отдых пройдет спокойно. Когда же наступает ЧП, пострадавшие или их родственники начинают подключать к спасательной операции МЧС и другие ведомства. С вступлением в силу новых поправок турист, отказавшийся от страховки, все риски, которые могут возникнуть в процессе путешествия, принимает на себя пояснил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Полис добровольного страхования должен покрывать расходы на медицинскую, медико-транспортную помощь, а также посмертную репатриацию в случаях травм и внезапных заболеваний, в том числе обострение хронических, говорится в законе. Кроме того, туроператоры и турагенты теперь будут обязаны разъяснять туристу под личную подпись, что в случае отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах за рубежом несет сам турист, а расходы на посмертную репатриацию будут нести лица, заинтересованные в возвращении тела погибшего.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов пояснил ТАСС, что сумма в 2 млн руб. - оптимальна, она включает среднестатистические затраты на лечение российских граждан, которые попадают в сложные ситуации за рубежом.

К сожалению, очень много случаев, когда наши граждане попадают в неприятные истории, и при этом либо не застрахованы вовсе, либо застрахованы на какие-то минимальные суммы. Получается, что отсутствие страхования делает их беззащитными отметил глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что введение этой нормы не означает, что государство оставит в опасности граждан за рубежом. Однако необходимо сделать источник выплаты пострадавшим во время путешествий цивилизованным - за счет инструментов страхования. До настоящего момента помощь туристам зачастую оказывалась за счет тех налогов, которые платит все население России.

Если человек сам принял решение куда-то поехать и понимает, что с ним может что-то произойти, то источником выплаты должна быть его собственная страховка, а не только надежда на общественную помощь. Источником защиты и безопасности самого человека должен быть прежде всего сам человек пояснил нововведение Сафонов.

Он сравнил введение условно обязательной медицинской страховки для туристов с моделью ОСАГО.