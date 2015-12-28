Минэкономразвития: В ноябре падение российской экономики ускорилось до 4%
28 декабря 2015, 17:15ЭкономикаMaurice
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За 2015 год ВВП страны сократился на 3,8%.
В ноябре 2015 года российская экономика сократилась на 4% в сравнении с ситуацией ноября 2014-го. Таковы результаты мониторинга Минэкономразвития.
За 11 месяцев прошедшего года ВВП всей страны сократился на 3,8%. В ноябре произошел спад промышленного производства, добывающих производств и обрабатывающей промышленности.
По оценке министерства, экспорт России в октябре равнялся 25,3 миллиардам рублей, сократившись на 31,2% по сравнению с 2014 годом. Импортировала страна товары на сумму в 16,7 миллиардов рублей, что на 27,8% меньше, чем в ноябре прошлого года.
Напомним, в МЭР предупреждали об ухудшении ситуации в экономике в ноябре из-за снижения цен на нефть.
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