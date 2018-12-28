«Энергосбыт плюс» подал иск на 64 млн рублей к нижнетагильскому ВГОКу

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление по экономическим спорам. Истцом выступает ОАО «Энергосбыт плюс», ответчик по делу – ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Сумма исковых требований составляет более 64 млн рублей.