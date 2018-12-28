«Энергосбыт плюс» подал иск на 64 млн рублей к нижнетагильскому ВГОКу
Сегодня, 13:04ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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ОАО «Энергосбыт плюс» обратилось в суд с иском к нижнетагильскому ОАО ВГОК. Сумма исковых требований – 64 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление по экономическим спорам. Истцом выступает ОАО «Энергосбыт плюс», ответчик по делу – ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Сумма исковых требований составляет более 64 млн рублей.
В адрес ОАО ВГОК в Нижнем Тагиле сейчас заявлено 398 требований по неисполненным обязательствам, общая сумма исковых требований составляет 1 млрд 310 млн рублей.
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