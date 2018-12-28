Свердловская область возьмет в кредит 5,5 млрд рублей

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В 2019 году в бюджет Свердловской области будут привлечены до 5,5 млрд рублей коммерческих кредитов.
В 2019 году Свердловская область для погашения долговых обязательств и покрытия дефицита бюджета планирует привлечение займов из федерального бюджета и из средств кредитной организации.
По словам замгубернатора Галины Кулаченко, из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета Свердловской области планируется привлечь 10 млрд рублей на 90 дней по процентной ставке 0, 1%. 5,5 млрд рублей будут взяты в кредит у коммерческой организации, информирует «Областная газета».
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