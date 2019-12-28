Энергетики подали иск к директору ВГОКа из-за убытков в 455 миллионов рублей
В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от «ЭнергосбыТ Плюс» к генеральному директору нижнетагильского ВГОКа Дмитрию Рыбакину о возмещении убытков в размере 455 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.
По мнению ресурсников, убытки причинены из-за ненадлежащего исполнения директором ВГОКа обязанностей по своевременной оплате счетов за услуги.
Убытки также спровоцированы тем, что действующие акты аварийной и технологической брони ВГОКа оформлены с нарушением законодательства. Кроме того, есть основания предполагать, что комбинат вместо обеспечения работы оборудования, необходимого в аварийной ситуации, использует электрические мощности на объектах, сообщает ресурсоснабжающая организация.
Ранее «ЭнергосбыТ Плюс» инициировал на предприятии проверку Ростехнадзора, УФАС и прокуратуры. На ВГОКе должно было быть введено ограничение уровня энергопотребления, однако ресурсники полагают, что ВГОК продолжает работать в полную мощность.
19 декабря судебные приставы начали арест имущества на комбинате. Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, общая сумма долга по исполнительному производству превышает 368 миллионов рублей. ВГОК зарегистрирован в качестве банкрота в 2015 году. Кредиторами была 91 компания. В 2018 году на комбинате введена процедура наблюдения. На начало 2019 года ВГОК задолжал компаниям и ведомствам более 2,5 миллиарда рублей.