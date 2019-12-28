Энергетики подали иск к директору ВГОКа из-за убытков в 455 миллионов рублей

По мнению ресурсников, убытки причинены из-за ненадлежащего исполнения директором ВГОКа обязанностей по своевременной оплате счетов за услуги.

Убытки также спровоцированы тем, что действующие акты аварийной и технологической брони ВГОКа оформлены с нарушением законодательства. Кроме того, есть основания предполагать, что комбинат вместо обеспечения работы оборудования, необходимого в аварийной ситуации, использует электрические мощности на объектах, сообщает ресурсоснабжающая организация.

Ранее «ЭнергосбыТ Плюс» инициировал на предприятии проверку Ростехнадзора, УФАС и прокуратуры. На ВГОКе должно было быть введено ограничение уровня энергопотребления, однако ресурсники полагают, что ВГОК продолжает работать в полную мощность.