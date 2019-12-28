Мэрия назвала сроки заключения контракта на строительство моста через Тагильский пруд

Теперь с уверенностью можно сказать, что мосту, о котором несколько десятилетий мечтали тагильчане, быть. Решение принято,заявил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Итоги аукциона по поиску подрядчика были подведены 25 декабря, сумма контракта — 3,9 миллиарда рублей. Строительство будет осуществляться на условиях софинансирования с областью. В 2020 году первый транш составит 948 миллионов рублей, из них 900,6 миллиона — из областной казны.

Проект был разработан ОАО «Уралгипротранс». Первый конкурс по поиску подрядчика был объявлен в июле. Мэр хотел, чтобы работы выполняла компания, специализирующаяся на строительстве мостов. Главный претендент — «Мостострой» из Тюмени — в последний момент отказался от участия в конкурсе, а другие не успели подать заявку. Повторный аукцион также не состоялся, после чего мэрия пыталась определить подрядчика путём запроса предложений, но участников не нашлось. В сентябре ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий по поиску подрядчика.

На последние результаты аукциона также была подана жалоба. Однако, как сообщает пресс-служба муниципалитета, попытка опротестовать результаты отклонена. Обращение было рассмотрено 27 декабря ФАС РФ и признано необоснованным.