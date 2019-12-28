Мэрия назвала сроки заключения контракта на строительство моста через Тагильский пруд
Заключение контракта на строительство моста через Тагильский пруд запланировано на 14–16 января. После этого подрядчик (московская компания ООО «АльмакорГруп») приступит к подготовке площадки под строительство, сообщает пресс-служба мэрии.
Теперь с уверенностью можно сказать, что мосту, о котором несколько десятилетий мечтали тагильчане, быть. Решение принято,заявил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Итоги аукциона по поиску подрядчика были подведены 25 декабря, сумма контракта — 3,9 миллиарда рублей. Строительство будет осуществляться на условиях софинансирования с областью. В 2020 году первый транш составит 948 миллионов рублей, из них 900,6 миллиона — из областной казны.
Проект был разработан ОАО «Уралгипротранс». Первый конкурс по поиску подрядчика был объявлен в июле. Мэр хотел, чтобы работы выполняла компания, специализирующаяся на строительстве мостов. Главный претендент — «Мостострой» из Тюмени — в последний момент отказался от участия в конкурсе, а другие не успели подать заявку. Повторный аукцион также не состоялся, после чего мэрия пыталась определить подрядчика путём запроса предложений, но участников не нашлось. В сентябре ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий по поиску подрядчика.
На последние результаты аукциона также была подана жалоба. Однако, как сообщает пресс-служба муниципалитета, попытка опротестовать результаты отклонена. Обращение было рассмотрено 27 декабря ФАС РФ и признано необоснованным.
Компания «АльмакорГруп» основана в 1991 году. Соучредителями являются Сергей Вершинин, Михаил Лаврентьев и Алексей Афонский. На счету компании порядка 200 проектов, в частности, строительство моста «Багратион» через реку Москва, Третье транспортное кольцо в столице, участок МЖД для пуска аэроэкспресса в Домодедово.