Продажа смартфонов по подписке стартовала в сети МегаФон

Смартфоны по подписке начал продавать МегаФон. Программа позволяет абонентам обновлять свои устройства регулярно и при этом экономить до 30% их стоимости. Оплата за смартфон списывается с баланса телефона вместе с абонентской платой.

На данный момент проект представлен в розничной сети оператора на территории Москвы, но уже в начале 2022 года сервис планируется запустить в Свердловской области и других регионах, сообщили в пресс-службе МегаФона. За 2021 год на рынок поступило более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители регулярно выпускают новые линейки и у каждой наполнение становится все лучше. Абоненты МегаФона могут оформить подписку на все новинки, в том числе и от флагманов Apple, Samsung и Xiaomi и регулярно обновлять их. Клиент вносит плату за пользование гаджетом каждый месяц, а через год, когда сумма выплат достигнет 70% от стоимости, то можно сдать устройство в trade-in и приобрести новый гаджет. По словам гендиректора МегаФон ритейл Владимира Скурихина, такой сервис зарекомендовал себя во многих странах. При разработке собственного сервиса компания учла все потребности абонентов, которые используют trade-in или рассрочку при покупке смартфонов. Скурихин отмечает, что в третьем квартале 2021 года спрос на trade-in вырос на 80%, а рассрочка на год стала самой популярной оплатой — 55% новый iPhone была продана сетью МегаФон именно на таких условиях. Модель подписки рассчитана на тех, кто хочет использовать самые актуальные смартфоны на выгодных условиях, добавил Владимир Скурихин. Для участия в программе абонент должен подключить один из тарифов из линейки #БезПереплат на время подписки. Ежемесячная стоимость будет зависеть от выбранной модели смартфона и тарифа. Партнером проекта также является компания ЦФТ.

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