Многодетным свердловчанам компенсируют расходы на школьную форму
29 января 2016, 08:20ЭкономикаMaurice
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В размере до 2 тысяч рублей.
Правительство Свердловской области утвердило порядок предоставления компенсаций многодетным семьям на покупку школьной формы. Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики главы региона, родители, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получать до 2 тысяч рублей один раз в два года.
Компенсация будет предоставляться территориальными управлениями соцполитики. Для этого родителям необходимо написать заявление. Подать его можно через МФЦ.
Стоит отметить, что изменения в региональный закон «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» были внесены в конце прошлого года. Было решено выплачивать компенсации, а не выдавать готовую форму, поскольку сбор заявок и пошив занимали много времени.
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