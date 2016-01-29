Многодетным свердловчанам компенсируют расходы на школьную форму

Правительство Свердловской области утвердило порядок предоставления компенсаций многодетным семьям на покупку школьной формы. Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики главы региона, родители, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получать до 2 тысяч рублей один раз в два года.

Компенсация будет предоставляться территориальными управлениями соцполитики. Для этого родителям необходимо написать заявление. Подать его можно через МФЦ.