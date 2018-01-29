Булочки с наценкой в 187% продавали в гимназии Нижнего Тагила

К примеру, выявлен процент наценки на слойку «Азовскую» - 60,71% к итоговой стоимости изделия, на сливочное масло - 61,48%, на сырье, используемое для приготовления продукции собственного производства - от 60,26% до 156% вместо 60% (наценка на куриное яйцо — 66,66%, на молоко 65,15%).