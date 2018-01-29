Булочки с наценкой в 187% продавали в гимназии Нижнего Тагила
29 января, 13:35Экономика
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Завышенные наценки на печеную продукцию Политехнической гимназии Нижнего Тагила обнаружила Региональная энергетическая комиссия (РЭК). По сообщению РЭК, размер наценки на товары, которые продавались в общеобразовательном заведении, вместо положенных 20% составлял от 20,35% до 187,02%.
Сюжеты: Нижний Тагил
К примеру, выявлен процент наценки на слойку «Азовскую» - 60,71% к итоговой стоимости изделия, на сливочное масло - 61,48%, на сырье, используемое для приготовления продукции собственного производства - от 60,26% до 156% вместо 60% (наценка на куриное яйцо — 66,66%, на молоко 65,15%).
Специалисты Региональной энергетической комиссии в конце 2017 года провели в Нижнем Тагиле более 50 проверок юридических лиц, осуществляющих услуги в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспортных услугах и реализующих продукты питания. В половине случаев нарушения были зафиксированы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пишет интернет-газета Znak.
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