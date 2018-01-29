Купить квартиру в ипотеку:аргументы для использования предложения

Оба варианта не являются привлекательными. Ведь молодой паре хочется жить отдельно, обустраивать свой дом, делая в нем ремонт, а в чужих помещениях это невозможно. Но многие семьи, несмотря на желания, все-таки решаются на съем жилья, забывая о прекрасной альтернативе — покупке квартиры в ипотеку. Это намного выгодней вариант, чем аренда, ведь при его использовании нет нужды заниматься расточительством.

Аргументы для использования предложения

Итак, чтобы решиться на покупку недвижимости в ипотеку, необходимо иметь весомые аргументы, а они в данном случае следующие:

Экономия средств. При аренде жилья необходимо платить собственнику просто за пребывание в помещении, а каждая оплата по ипотеке приближает к получению собственного жилья. Поэтому использование данного предложения сулит экономию средств на аренде и их использование на выплату кредита за квартиру.

Возможность обустраивать собственное жилище. Проживая в квартире, купленной в ипотеку, можно смело обустраивать в ней быт. Ведь у нее нет другого хозяина, который может в любой момент выселить.

Минимальный процент. Многие семьи боятся идти в банк, поскольку наслышаны о высоких процентах, которые приходится оплачивать их знакомым. Но не стоит брать опыт знакомых в счет при желании купить недвижимость в ипотеку. Ведь данный вид кредита выдается под минимальный процент.

Возможность купить квартиру в новостройке.

Простота получения. Получить данный вид кредита в банке очень просто, особенно если использовать стороннюю помощь. Многие риелторские компании сотрудничают с банками, поэтому готовы помочь своим клиентам в выборе кредитной программы и в получении одобрения на участия в ней.

Именно перечисленные преимущества использования предложения о покупке квартиры в ипотеку указывают на актуальность этого варианта для всех семей, не обладающих жильем.

Особенности использования предложения

Чтобы получить шанс на столь выгодный способ обретения собственного жилья, не нужно идти в банк. Достаточно обратиться в риелторское агентство, работающее в данном направлении. На момент обращения нужно четко определиться с параметрами, которыми должна обладать будущая квартира, а также реально оценить доходы семьи. При обращении в ту или иную фирму нужно уточнить информацию о количестве банков, с которыми сотрудничает выбранная организация. Ведь чем больше этот показатель, тем существенней шансы на выбор максимально приемлемой программы.

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