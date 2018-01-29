Купить квартиру в ипотеку:аргументы для использования предложения
Для многих молодых семей знакома проблема, касающаяся собственного жилья. Ведь заработная плата большинства начинающих специалистов не позволяет насобирать за короткий промежуток времени на собственную квартиру, поэтому приходится либо жить с родителями, либо арендовать жилье.
Оба варианта не являются привлекательными. Ведь молодой паре хочется жить отдельно, обустраивать свой дом, делая в нем ремонт, а в чужих помещениях это невозможно. Но многие семьи, несмотря на желания, все-таки решаются на съем жилья, забывая о прекрасной альтернативе — покупке квартиры в ипотеку. Это намного выгодней вариант, чем аренда, ведь при его использовании нет нужды заниматься расточительством.
Аргументы для использования предложения
Итак, чтобы решиться на покупку недвижимости в ипотеку, необходимо иметь весомые аргументы, а они в данном случае следующие:
- Экономия средств. При аренде жилья необходимо платить собственнику просто за пребывание в помещении, а каждая оплата по ипотеке приближает к получению собственного жилья. Поэтому использование данного предложения сулит экономию средств на аренде и их использование на выплату кредита за квартиру.
- Возможность обустраивать собственное жилище. Проживая в квартире, купленной в ипотеку, можно смело обустраивать в ней быт. Ведь у нее нет другого хозяина, который может в любой момент выселить.
- Минимальный процент. Многие семьи боятся идти в банк, поскольку наслышаны о высоких процентах, которые приходится оплачивать их знакомым. Но не стоит брать опыт знакомых в счет при желании купить недвижимость в ипотеку. Ведь данный вид кредита выдается под минимальный процент.
- Возможность купить квартиру в новостройке.
- Простота получения. Получить данный вид кредита в банке очень просто, особенно если использовать стороннюю помощь. Многие риелторские компании сотрудничают с банками, поэтому готовы помочь своим клиентам в выборе кредитной программы и в получении одобрения на участия в ней.
Именно перечисленные преимущества использования предложения о покупке квартиры в ипотеку указывают на актуальность этого варианта для всех семей, не обладающих жильем.
Особенности использования предложения
Чтобы получить шанс на столь выгодный способ обретения собственного жилья, не нужно идти в банк. Достаточно обратиться в риелторское агентство, работающее в данном направлении. На момент обращения нужно четко определиться с параметрами, которыми должна обладать будущая квартира, а также реально оценить доходы семьи. При обращении в ту или иную фирму нужно уточнить информацию о количестве банков, с которыми сотрудничает выбранная организация. Ведь чем больше этот показатель, тем существенней шансы на выбор максимально приемлемой программы.
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Выбрав надежное агентство, можно рассчитывать на снижение процента по ипотеке, на быстрое рассмотрение заявки сотрудниками банка, на получение желаемого недвижимого имущества.