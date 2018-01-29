Поддельные банкоматы могут появиться перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге

По прогнозам Центробанка, проведение ЧМ-2018 в России не обойдется без активной деятельности мошенников, в том числе и в Екатеринбурге. Пользуясь массовым скоплением людей, злоумышленники начнут обманывать людей новыми способами. Один из них - поддельные банкоматы.

Как поясняют финансовые аналитики, одним из самых популярных способов похищать деньги с карты является установка в банкомате специального оборудования. Злоумышленники устанавливают скримминговые программы, которые считывают данные с карт и затем помогают создать их копии.

Однако наиболее опасной проблемой специалисты считают фиктивные банкоматы, особенно во время массовых мероприятий. Мошенники создают их на основе б/у устройств, и отличить поддельный терминал от настоящего очень сложно, особенно приезжим, отмечают сотрудники банков. При этом вернуть похищенные деньги почти невозможно, пишет Ura.ru.