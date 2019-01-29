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870 млн рублей на троих в год: кто кормит детей в школах и детсадах Нижнего Тагила?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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870 млн рублей на троих в год: кто кормит детей в школах и детсадах Нижнего Тагила?

Сегодня, 17:44ЭкономикаЮлия СтепановаФото: flickr.com
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