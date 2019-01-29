870 млн рублей на троих в год: кто кормит детей в школах и детсадах Нижнего Тагила?

С 2016 года Нижнем Тагиле заключены долгосрочные муниципальные контракты на организацию питания школьников, годом позже на эту систему были переведены и детские сады. Одним из обязательных условий контракта является проведение ремонтов пищеблоков и приобретение технологического оборудования.

По словам представителей администрации, долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей доказали свою эффективность: удалось повысить качество питания, сохранить заработную плату работников столовых и не допустить роста стоимости блюд.

Обед для младшеклассников стоит в среднем 52 рубля, для старшеклассника – 66 рублей. При этом индивидуальное меню для отдельных категорий детей, в том числе и с пищевыми аллергиями, иногда доходит до 110 рублей.

В Нижнем Тагиле работают три комбината питания: ООО «ОМС-Лечебное питание», ООО «Комбинат общественного питания» и ИП Розенбах Е.О. Они являются подрядчиками по организации обедов в детских учреждениях. Отметим, что заказчиком каждого контракта является непосредственно учебное учреждение – конкретная школа или объединение детских садов. Финансирование осуществляется из средств местного бюджета.

Мониторинг школьных столовых, а также проверка дошкольных образовательных учреждений на предмет организации питания, проводятся муниципалитетом: специалистами управления образования, управления промышленной политики и развития предпринимательства. Бракеражные комиссии, куда входят члены школьного совета родителей, медицинский работник и специалист, отвечающий за питание, проверяют качество блюд ежедневно.

Живые тараканы, отсутствие медосмотра и миллионные контракты ООО «ОМС-Лечебное питание», зарегистрированное в 2013 году, фактически находится в городе Новокузнецке Кемеровской области. Руководит, согласно выписке из ЕГРЮЛ, компанией Максим Ланов, а бенефициар – Галина Мовчан. Среди других объектов, которыми владеет и руководит женщина, – ООО «ОМС-Социальное питание» в Москве и ООО «ОМС-Новокузнецк».

В год, когда предприятия заходили в школьную сферу Нижнего Тагила, а школьные кухни были закрыты, предприятие «ОМС-Лечебное питание» заключило 25 контрактов на обеспечение питанием школьников на сумму 391 миллион рублей. В 2017 году количество контрактов уменьшилось, но почти в два раза выросла сумма – 10 контрактов на 746 миллионов 700 тысяч рублей.

Однако в 2018 всего было заключено контрактов на 11 млн рублей. Не отмечается роста количества заключаемых контрактов и по другим принадлежащим бенефициару компаниям. В настоящее время ООО «ОМС-Лечебное питание» работает в трёх регионах. По два контракта – в Кемеровской и Тюменской областях, а в Свердловской области – 31 контракт.

В 2017 году в отношении предприятия ведомства, в частности Роспотребнадзор, провели 63 проверки, большая часть их которых – 41 – с нарушениями. Среди выявленных недочётов – отсутствие медосмотра у завпроизводством, отсутствие обследования сотрудников пищеблока на наличие антигенов ротовируса и норовируса, использование губок с плесенью, а также хранение овощей с явными признаками гнили и в неположенных местах.

Кроме того, Роспотребнадзор выяснил, что бракеражная комиссия в одном из учреждений, где работает «ОМС-Лечебное питание» в составе двух человек (что также является нарушением) снимает пробы и ставит подписи не перед выдачей готовых блюд, а в конце специального графика и за весь день. Также на момент проверки в одном из пищеблоков был обнаружен живой таракан.

Контракты на 2,2 миллиарда и тысячи нарушений ООО «Комбинат общественного питания» обслуживает десятки организаций на территории региона. Среди них не только город Нижний Тагил, но и Первоуральск, Краснотурьинск и другие муниципалитеты. ООО «Комбинат общественного питания» располагается в Полевском и работает с 2011 года.

Компанией руководит директор Андрей Гончаров, который является и бенефициаром. Помимо этого, он является совладельцем в 17 компаниях, среди которых нижнетагильское ООО «Полуфабрикаты», ООО «Кейтеринбург» из Екатеринбурга, ООО «Невьянск-отель» и другие организации.

В 2016 году организация заключила 97 контрактов со школами и детскими учреждениями Свердловской области на сумму 661 млн рублей. В 2017 году количество контрактов снизилось до 71, но выросла общая сумма по ним – 767 миллионов 500 тысяч рублей. Та же ситуация (меньше контрактов, больше сумма по ним) наблюдается и в 2018 году – 35 контрактов и 789 миллионов рублей. Так, количество контрактов снижается, но увеличивается их «насыщенность».

Роспотребнадзор в 2017 году провёл 91 плановую и неплановую проверку, 58 из которых были с нарушениями. Помимо того, что продукция на момент проверки в одном из тагильских учреждений хранилась без маркировки, в горячем цехе не работал электрокотёл, а окна не были защищены сеткой. Также по результатам экпертизы стало известно, что санитарная обработка технологического оборудования проводится некачественно и с нарушением хранится кухонная посуда.

В ходе проверок выявлено, что, помимо технических недочётов, в нарушение норм в одном из пищеблоков используется липкая лента для мух, отслаивается краска и на момент проверки не проведена санитарная обработка оборудования и холодильника.

Добавим, что, по информации мэрии Нижнего Тагила, за два истекших года предприятие «ОМС-Лечебное питание», обслуживающее 23 детских учреждения, вложило в их развитие 7,5 миллионов рублей, ООО «Комбинат общественного питания» более 25 миллионов рублей вложил в оснащение 27 пищеблоков школ и детсадов города.

Индивидуальный предприниматель с 78 контрактами на 193 млн рублей Также в этой сфере в Нижнем Тагиле с 2014 года работает ИП Розенбах Евгения Олеговна. Предприниматель обеспечивает питание в учреждениях не только Нижнего Тагила, но и Серова, Кушвы, Верхней Салды, Нижней Туры и других в свердловских городах.

На протяжении трёх лет она сотрудничает со школой №32 с углублённым изучением отдельных предметов. При этом в новых аукционах, проводимых каждый год, заявляются одни и те же подрядчики, в числе которых ООО «Комбинат общественного питания», однако по тем или иным причинам выигрывает ИП Розенбах.

Помимо этого Евгения Олеговна числится как гендиректор в ООО «Общепит НТ» и ООО «Комбинат школьного питания №1». Первая организация в течение нескольких лет работает исключительно с психиатрической больницей №7 в Нижнем Тагиле. Второй подрядчик в 2018 году кормил пациентов Свердловского областного онкологического диспансера, исполняя контракт на сумму 2 млн 836 тысяч рублей. Также ООО «КШП №1» в 2017 году работало с двумя школами Кушвы. Всего за три года с Розенбах были заключены 78 контрактов на сумму более 193 миллионов рублей.

В отношении предприятий ИП Розенбах в 2017 году Роспотребнадзор провёл 79 проверок, 41 из которых – с нарушениями.

Были найдены недочёты в условиях хранения продуктов, ряд продукции на момент проверки был с истёкшим сроком годности и явными признаками порчи. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия в 2017 году в одном из учреждений, обслуживаемых ИП Розенбах, не осуществлялись.

Кроме того, на момент проверки в 2017 году не было меню-раскладки, содержащих количественные данные о рецептуре блюд, а также невозможно оценить предусматривает ли рацион питания формирование набора продуктов, предназначенных для питания детей в течение дня, в зависимости от возраста детей, так как отсутствует накопительная ведомость.

Бессменная тройка победителей в аукционах Помимо перечисленных поставщиков за победу в конкурсах участвуют и другие организации.

Так, TagilCity.ru проанализировал по 5 контрактов, заключённых с комбинатами питания в разные годы - 2016, 2017 и 2018. В них, помимо обсуждаемых, участвовали следующие предприятия:

ООО «Восход-НТ» (Нижний Тагил)

ООО «МБП Технолог» (Нижний Тагил)

ООО «ТОП» (Екатеринбург)

ООО «Социальное питание» (Екатеринбург)

Кроме того, отмечается, что в ряде контрактов ООО «ОМС-Лечебное питание» является единственным участником.

Тем не менее, в Нижнем Тагиле выигрывают только три игрока. При этом иные подрядчики, участвующие в торгах, организуют питание для других учреждений города, не связанных с образованием.