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«Екатеринбург-Арена» освобождена от земельного налога на пять лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Екатеринбург-Арена» освобождена от земельного налога на пять лет

Сегодня, 19:47ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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