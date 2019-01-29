«Екатеринбург-Арена» освобождена от земельного налога на пять лет

Освобождение от налога необходимо в связи с тем, что стадиону вновь требуется реконструкция. Также нужно провести демонтаж временных трибун, установленных к чемпионату мира. Реконструкция стадиона запланирована на июль 2019 года. Именно тогда объект перейдет в собственность Свердловской области.