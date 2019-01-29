«Екатеринбург-Арена» освобождена от земельного налога на пять лет
Сегодня, 19:47ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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«Екатеринбург-Арена» освобождена от уплаты земельного налога сроком на пять лет. Такое решение приняли депутаты гордумы.
Сюжеты: Екатеринбург
Освобождение от налога необходимо в связи с тем, что стадиону вновь требуется реконструкция. Также нужно провести демонтаж временных трибун, установленных к чемпионату мира. Реконструкция стадиона запланирована на июль 2019 года. Именно тогда объект перейдет в собственность Свердловской области.
Экономия «Екатеринбург-Арены» за счет освобождения от налоговых выплат составит 1,5 млн рублей в год. Таким образом городской бюджет потеряет 7,5 млн рублей за пять лет. Однако из федерального бюджета возможно будет привлечение средств на содержание спортобъекта в размере 230 млн рублей, пишет «Облгазета».
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