Скинул 1 млн: подрядчик ремонта гинекологии определен в больничном городке Тагилстроя
Гинекология больничного городка будет отремонтирована в Нижнем Тагиле. Исполнителем стало ООО «ЖКХ Сервис», снизившее стоимость работ с 5,4 млн рублей до 4,1 млн рублей.
В Нижнем Тагиле запланирован ремонт главного корпуса больничного городка, на это выделено 4,1 млн рублей. Согласно техзаданию, исполнитель должен отремонтировать гинекологическое отделение: помещения № 35, 41, 42, 46-70, расположенные в основном здании.
Подрядчик должен установить в помещениях подвесной потолок, керамогранитные полы, заменить окна, провести теплоизоляцию, заменить двери, оштукатурить и окрасить стены, положить линолеум, заменить трубы, розетки и установить вентиляторы. Также нужно отремонтировать ванную комнату.
Исполнителем путем открытого аукциона выбрано ООО «ЖКХ Сервис». Компания снизила заявленную стоимость с 5,4 млн рублей до 4,1 млн рублей.
ООО «ЖКХ Сервис» зарегистрировано в Нижнем Тагиле, владельцем, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Владимир Новоселов. Согласно данным Росреестра, компания в 2017 году получила 5,4 млн рублей чистой прибыли.
Ранее организация заключала контракты с ГБУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил» на сумму в 11 млн рублей, а также с ГБУЗ СО «ДГБ № 1 г. Нижний Тагил» на сумму в 3 млн рублей.
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