Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Скинул 1 млн: подрядчик ремонта гинекологии определен в больничном городке Тагилстроя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Building 1080596 1920

Скинул 1 млн: подрядчик ремонта гинекологии определен в больничном городке Тагилстроя

Сегодня, 13:11ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
Читайте
также
Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: баян, сказы Бажова и «Зеленая книга»
Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы