Скинул 1 млн: подрядчик ремонта гинекологии определен в больничном городке Тагилстроя

В Нижнем Тагиле запланирован ремонт главного корпуса больничного городка, на это выделено 4,1 млн рублей. Согласно техзаданию, исполнитель должен отремонтировать гинекологическое отделение: помещения № 35, 41, 42, 46-70, расположенные в основном здании.

Подрядчик должен установить в помещениях подвесной потолок, керамогранитные полы, заменить окна, провести теплоизоляцию, заменить двери, оштукатурить и окрасить стены, положить линолеум, заменить трубы, розетки и установить вентиляторы. Также нужно отремонтировать ванную комнату.

Исполнителем путем открытого аукциона выбрано ООО «ЖКХ Сервис». Компания снизила заявленную стоимость с 5,4 млн рублей до 4,1 млн рублей.

ООО «ЖКХ Сервис» зарегистрировано в Нижнем Тагиле, владельцем, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Владимир Новоселов. Согласно данным Росреестра, компания в 2017 году получила 5,4 млн рублей чистой прибыли.