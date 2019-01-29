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Свердловские эксперты прогнозируют спад ипотечного кредитования на 15% в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские эксперты прогнозируют спад ипотечного кредитования на 15% в 2019 году

Сегодня, 20:21ЭкономикаФото: pixabay.com
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