Свердловский фонд капремонта потратит на такси 9,7 миллиона рублей

В соответствии с техзаданием, если разделить сумму на количество рабочих дней, получается, что бюджетное учреждение в день будет тратить на такси 39 тысяч рублей. В закупке также сказано, что услуги потребуются круглосуточно, а подача машины должна осуществляться не позднее, чем через 15 минут после заказа.