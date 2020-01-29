Свердловский фонд капремонта потратит на такси 9,7 миллиона рублей
Сегодня, 13:08ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Фонд содействия капитальному ремонту в Свердловской области на сайте госзакупок разместил аукционы по поиску подрядчика по оказанию услуг такси. Общая цена контрактов — 9,7 миллиона рублей.
В соответствии с техзаданием, если разделить сумму на количество рабочих дней, получается, что бюджетное учреждение в день будет тратить на такси 39 тысяч рублей. В закупке также сказано, что услуги потребуются круглосуточно, а подача машины должна осуществляться не позднее, чем через 15 минут после заказа.
Кроме того, фонд ищет исполнителя, готового подавать одновременно не менее трех машин. Автомобильный парк должен состоять из машин не ниже класса «В» с кузовом типа «седан» и кондиционером. От водителей ждут тактичность и опрятный внешний вид.
Изданию 66.RU в фонде капремонта сообщили, что их работники ездят по всей области, а собственного штата водителей у бюджетного учреждения нет.
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