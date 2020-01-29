В Нижнем Тагиле более 100 объектов отремонтировали благодаря «депутатским миллионам»

Каждый год мэрия выделяет деньги для исполнения наказов избирателей, обращающихся к депутатом. На каждого народного избранника приходится примерно по 1 млн рублей. В 2019 году средства пошли на замену окон в образовательных и дошкольных учреждениях, обновление здания музея изо, ремонт памятника погибшим работникам ВМЗ. Также закупили ноутбуки для проектирования и 3D-моделирования для дворцов детского и юношеского творчества, обустроили детские площадки, профинансировано командирование хоккейных команд спортшколы «Спутник».