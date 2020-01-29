В Нижнем Тагиле более 100 объектов отремонтировали благодаря «депутатским миллионам»
Сегодня, 19:41ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2019 году за счет «депутатских миллионов» в Нижнем Тагиле привели в порядок более 100 социально значимых учреждений, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Из 28 млн рублей большая часть средств была направлена на образовательные, культурные и спортивные учреждения.
Каждый год мэрия выделяет деньги для исполнения наказов избирателей, обращающихся к депутатом. На каждого народного избранника приходится примерно по 1 млн рублей. В 2019 году средства пошли на замену окон в образовательных и дошкольных учреждениях, обновление здания музея изо, ремонт памятника погибшим работникам ВМЗ. Также закупили ноутбуки для проектирования и 3D-моделирования для дворцов детского и юношеского творчества, обустроили детские площадки, профинансировано командирование хоккейных команд спортшколы «Спутник».
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