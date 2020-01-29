В Нижнем Тагиле многодетным семьям выделено 60 миллионов рублей за земельные участки
Сегодня, 11:56ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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300 многодетных семей в 2020 году получат денежные компенсации в размере 200 тысяч рублей взамен земельных участков. Всего выделено 60 миллионов рублей, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соответствующую информацию сообщили сегодня на заседании Городской думы. Денежные средства предусмотрены в бюджете города. По данным на 14 января этого года в очереди на получение бесплатных земельных участков стоят 689 тагильских многодетных семей.
В 2019 году выплаты получили 511 семей. Сначала выплаты выдали семьям, вставшим в очередь до 1 апреля 2016 года, теперь компенсации получают семьи, подавшие заявку до 15 августа 2017 года.
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