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Квартиры в тагильских новостройках дешевеют на глазах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Квартиры в тагильских новостройках дешевеют на глазах

29 марта 2016, 10:42ЭкономикаТимофей Данилов
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