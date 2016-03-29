Квартиры в тагильских новостройках дешевеют на глазах

В частности, за три месяца 2016 года стоимость жилплощади в тагильских новостройках упала на 18,4%. Такое резкое снижение является рекордом среди более 60-ти городов страны. Так, в Нижнем Тагиле можно стать обладателем квартиры за 2 с лишним миллиона. Данные опубликовал федеральный портал «Мир квартир».

Объявления недвижимости Нижнего Тагила

Подобная картина наблюдается в Барнауле, Оренбурге и Кемерово. А в Магнитогорске, Сочи и Архангельске, наоборот, цены на квартиры в новостройках повысились.

В Екатеринбурге квартиру в новом доме можно приобрести по достаточно «демократичной» цене - почти 4 миллиона. По-прежнему самые дорогие квартиры - в Москве и Санкт-Петербурге. Стоит добавить, что разница между ценами в столице России и Питере составляет около 17-ти миллионов рублей.

Аналитики отмечают, что в стране все еще наблюдается тенденция уменьшения площади в новостройках. Это касается и столичных хором, и скромных квартир в регионах.

Это отличный момент, чтобы купить себе новое жилье. Например, в Тюмени доступны для продажи квартиры в микрорайоне звездный городок официальный. Большая часть домов уже сданы в эксплуатацию, а следующая будет сдана в начале следующего года.