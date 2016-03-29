В Нижнем Тагиле торговый комплекс «Феникс» начал меняться: снесли старые торговые палатки и павильоны (ФОТО)

Неделю назад, 22 марта, в ходе объезда универсальных рынков Нижнего Тагила Сергей Носов посетил торговый комплекс «Феникс». Тогда он выразил надежду, что внешний вид комплекса изменится и будет соответствовать дню сегодняшнему. И комплекс начал меняться. Всего за неделю была проделана большая работа. Окружавшие торговый комплекс палатки и лотки торговцев были убраны. Теперь перед ним свободная площадка, на которой буквально легче дышится.

За неделю было сделано больше, чем за весь предыдущий год. Мы убрали устаревшие павильоны. Торговля одеждой сейчас ведется внутри комплекса сказали журналисту TagilCity.ru в Администрации торгового комплекса.

Скоро мы начнем работу по реконструкции внешнего вида комплекса. Будут полностью обновлены фасады построек со стороны улицы Фрунзе и со стороны площади перед «Юбилейным». Ориентировочная цена этих работ составляет 5 миллионов рублей. Стоит заметить, что работы по реконструкции мы будем вести за свой счет.

Сейчас «Феникс» находится в переходном периоде. Планируется, что основные работы будут завершены в течение трех месяцев. А ко Дню города реконструкция будет полностью завершена.

Удалось увидеть и то, как «Феникс» будет выглядеть в будущем. Сергей Шуваев, директор торгового комплекса, продемонстрировал эскизы обновленного комплекса. Это один из первых вариантов, поэтому цвета ещё изменятся.

Ещё мы хотим помочь Администрации Нижнего Тагила в решении проблемы уличной торговли. Здесь рядом, на площади перед домом №19, часто собираются торговцы. Мы хотим бесплатно предоставить им место для торговли на части освободившейся территории добавили в Администрации торгового комплекса.

Самые главные изменения уже произошли. Теперь не нужно толкаться в узких проходах, протискиваясь к нужному прилавку. Когда будет окончена работа над фасадом и благоустройством территории, «Феникс» окончательно преобразится в красивое и удобное место торговли.