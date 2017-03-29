Развитие конкуренции в банковском секторе заслуживает приоритетного внимания – Сергей Катырин

Сергей Катырин считает, что банковский рынок заслуживает приоритетного внимания в вопросе развития конкуренции. Он подчеркнул три важнейших момента в этой области, над которыми нужно работать.

Катырин уверен, что введение многоуровневой банковской системы положительно повлияет на развитие предпринимательства: данный законопроект рассматривается в настоящее время в Госдуме РФ. В результате ее развития кредитование малого и среднего предпринимательства будет расширено. Такое положение одобряют эксперты ТПП РФ.

Президент Торгово-промышленной палаты уверен, что основным фондам предприятий необходима модернизация. Серьезной проблемой он называет отзыв лицензии банков. По этой причине только за последние четыре года российская банковская система лишилась более 300 банков.

На 2017 год в Правительство РФ поступило предложение от ведущих объединений предпринимателей: ввести страхование вкладов и расчетных счетов микро- и малого бизнеса. Катырин считает целесообразным установление страхового порога для юридических лиц, аналогичному физическим, в 1,4 млн рублей.