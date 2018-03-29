300 млн рублей будут выделены Нижнему Тагилу на капитальный ремонт автодорог

Статья, посвященная реконструкции городских дорог, является одной из самых важных в бюджете Нижнего Тагила. Для их капитального ремонта правительство Свердловской области выделит городу 300 млн рублей. Соответствующие корректировки были внесены нижнетагильскими депутатами 29 марта.