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300 млн рублей будут выделены Нижнему Тагилу на капитальный ремонт автодорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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300 млн рублей будут выделены Нижнему Тагилу на капитальный ремонт автодорог

29 марта, 22:05Экономика
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