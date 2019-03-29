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Рынок «Гальянский» в Нижнем Тагиле выставлен на продажу за 150 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рынок «Гальянский» в Нижнем Тагиле выставлен на продажу за 150 млн рублей

29 марта, 18:38ЭкономикаФото: katalognt.ru
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