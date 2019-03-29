Рынок «Гальянский» в Нижнем Тагиле выставлен на продажу за 150 млн рублей

Потенциальному покупателю предлагают использовать торговую площадку для застройки или ведения бизнеса.

В объявлении говорится, что торговый комплекс оборудован всеми коммуникациями: электроснабжением (110 кВт); сетями ГВС, ХВС и канализации; подъездными путями. Территория площадки – 19 005 кв. м, павильоны расположены на 7 765 кв. м.

Рынок «Гальянский» находится в собственности ООО «Аргон – Сервис», которое занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Учредителями компании являются Людмила Шмидт, Александр Кушков, Галина Соловьева и Михаил Иванов.

По словам Иванова, он не знал о продаже торгового комплекса:

Хочу вам сказать, что предприятие существует уже 25 лет и ко мне никто не обращался с просьбой продать предприятие. Когда-нибудь это случится, но это совершенно не единственный вариант.