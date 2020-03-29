В России утвердили перечень товаров первой необходимости из-за эпидемии коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
Всего, утверждено 23 категории товаров, в которые вошли средства гигиены, мыло и моющие средства, средства индивидуальной защиты, бензин и другое топливо, а также другие товары.
Кроме того, в документе отмечается, что если хозяйствующий субъект реализует хотя бы одну группу товаров, то он имеет право продавать и другие, которые не включены в перечень.
Этим же распоряжением ограничивается работу заведений общепита. Согласно распоряжению, они могут оказывать услуги только с обслуживанием навынос и с доставкой.
В России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом, в том числе шестеро человек скончались. По всей стране введен режим повышенной готовности, а также закрыты границы с другими странами. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.