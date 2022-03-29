На УВЗ в Нижнем Тагиле подтвердили перевод части сотрудников в вынужденные отпуска

Ранее сообщалось, что тагильчане заявили о переводе работников вагоносборочного цеха «Уралвагонзавода» на 2/3 оплаты. При этом сотрудники фактически не занимаются своими прямыми обязанностями. Такая ситуация в отдельных подразделениях наблюдается уже 2 недели.