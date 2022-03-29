На УВЗ в Нижнем Тагиле подтвердили перевод части сотрудников в вынужденные отпуска

По причине переналадки конвейера для производства продукции часть работников вагоносборочного производства отправили в краткосрочный отпуск с сохранением 2/3 заработной платы, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.
Отмечается, что для изготовления вагонов применяются материалы и комплектующие только российских поставщиков.
Заказами УВЗ обеспечен до конца 2022 года, а по некоторой продукции – до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что тагильчане заявили о переводе работников вагоносборочного цеха «Уралвагонзавода» на 2/3 оплаты. При этом сотрудники фактически не занимаются своими прямыми обязанностями. Такая ситуация в отдельных подразделениях наблюдается уже 2 недели.
Количество людей, переведенных на 2/3 оплаты, предприятие не уточняет.