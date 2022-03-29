«Не нравится — не пользуйтесь»: кому в Горноуральском пересчитают за фекальную воду

«Не нравится — не пользуйтесь»: кому в Горноуральском пересчитают за фекальную воду
«Не нравится — не пользуйтесь»: кому в Горноуральском пересчитают за фекальную воду
Сегодня, 16:29ЭкономикаФото: 1MI

Некоторым жителям Горноуральска не сделают перерасчет за воду с фекалиями

Перерасчет за некачественную воду с запахом фекалий жителям поселка Горноуральский под Нижним Тагилом будет сделан только по заявлению жильцов.

При этом управляющая и ресурсная компании не могут определиться, куда именно обращаться жителям, ссылаясь друг на друга.

Управляющая компания соберет все сведения и подаст нам. По этим данным мы сделаем перерасчет, рассказал журналисту редакции TagilCity.ru директор ООО ГК «Теплоресурс» Александр Кондратьев.

При этом в УК «Гарант», которая обслуживает жилые дома, утверждают, что для перерасчета обращаться надо именно в организацию, обслуживающую водовод.

Мы не начисляем оплату за воду, обращаться надо в ГК «Теплоресурс», при этом все перерасчеты делаются только по заявлениям. Если в квартире стоит счетчик, то все равно придется платить по нему. А если жильцов не устраивает качество воды, то не стоит ей пользоваться. Перерасчет делается только если собственники платят по нормативам, пояснили редакции в управляющей компании.

Напомним, пробы, отобранные Роспотребнадзором в Горноуральском 9 марта после жалоб жителей на запах навоза в воде, показали, что вода не соответствует санитарным нормам. Кроме того, в жидкости обнаружили следы колифагов, которые свидетельствуют о факте фекального загрязнения. Причиной зловония стали отходы местного агрокомплекса, который сливает их в поля рядом с жилыми домами. Именно оттуда и произошел подсос в водовод.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивПригородНижний Тагил
Материалы по теме:
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