Некоторым жителям Горноуральска не сделают перерасчет за воду с фекалиями

Перерасчет за некачественную воду с запахом фекалий жителям поселка Горноуральский под Нижним Тагилом будет сделан только по заявлению жильцов.

При этом управляющая и ресурсная компании не могут определиться, куда именно обращаться жителям, ссылаясь друг на друга. Управляющая компания соберет все сведения и подаст нам. По этим данным мы сделаем перерасчет, рассказал журналисту редакции TagilCity.ru директор ООО ГК «Теплоресурс» Александр Кондратьев. При этом в УК «Гарант», которая обслуживает жилые дома, утверждают, что для перерасчета обращаться надо именно в организацию, обслуживающую водовод. Мы не начисляем оплату за воду, обращаться надо в ГК «Теплоресурс», при этом все перерасчеты делаются только по заявлениям. Если в квартире стоит счетчик, то все равно придется платить по нему. А если жильцов не устраивает качество воды, то не стоит ей пользоваться. Перерасчет делается только если собственники платят по нормативам, пояснили редакции в управляющей компании. Напомним, пробы, отобранные Роспотребнадзором в Горноуральском 9 марта после жалоб жителей на запах навоза в воде, показали, что вода не соответствует санитарным нормам. Кроме того, в жидкости обнаружили следы колифагов, которые свидетельствуют о факте фекального загрязнения. Причиной зловония стали отходы местного агрокомплекса, который сливает их в поля рядом с жилыми домами. Именно оттуда и произошел подсос в водовод. Следы фекалий найдены в пробах воды в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом

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