Тагильчане заявили о выводе персонала вагоносборочного производства УВЗ на 2/3 оплаты

Сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле заявили о смене рабочего графика на вагоносборочном производстве — теперь часть персонала получает 2/3 оплаты труда и практически не занимается своей основной деятельностью.

Сотрудники этого производства будут получать оплату в размере 2/3 от зарплаты, рассказали TagilCity.ru работники УВЗ. По их словам, некоторые сотрудники приходят и занимаются, например, уборкой. По словам собеседника редакции, ситуация длится около двух недель. Еще один работник рассказал редакции, что из-за этого готовую продукцию смежных цехов некому передавать на сборку. Примерно неделю уже сидим, готовые детали некуда девать. С начала месяца потряхивало. Сначала смены переносили в нарушение Трудового кодекса на ближайшие выходные, а потом все равно вывели на 2/3. Кто-то больничные берет, кто-то отгулы, рассказал TagilCity.ru работник одного из цехов. Редакция TagilCity.ru 22 марта направила в пресс-службу УВЗ официальный запрос с вопросами о возможной приостановке производства и выводе персонала на 2/3 оплаты. В тот же день в паблике предприятия «ВКонтакте» был выложен видеоролик о том, что производство работает в штатном режиме и остановка не планируется, а новости о приостановке названы фейком. Однако официального ответа на запрос редакции от «Уралвагонзавода» на данный момент не последовало. «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле попал под новые санкции ЕС Напомним, тагильское предприятие из корпорации «Ростех» попало под санкции Европейского союза. Теперь УВЗ запрещено экспортировать товары и технологии с двойным назначением. Также это касается и оборудования для совершенствования российской обороны и безопасности. В отношении УВЗ санкции ввела и Великобритания. На предприятии заявляли, что это никак не скажется на деятельности завода, потому что там с 2014 года реализуется программа импортозамещения. Однако российский финансист Дмитрий Баранов отметил, что эти санкции могут серьезно ослабить конкурентоспособность отечественных компаний и отразиться на объемах производства: Не исключено, что предприятиям в результате введения санкций может потребоваться сокращать свои расходы, проводить различные организационные изменения, включая сокращение персонала,заявлял ведущий эксперт «Финам Менеджмента» в беседе с редакцией TagilCity.ru. Финансист Баранов: санкции ударят по репутации и производству ЕВРАЗ НТМК и УВЗ

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