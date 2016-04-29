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ООО ПМХ «Тагильская сталь» и ООО ЧЗМК не находятся на стадии банкротства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ООО ПМХ «Тагильская сталь» и ООО ЧЗМК не находятся на стадии банкротства

29 апреля 2016, 15:30Экономика
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