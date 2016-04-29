ООО ПМХ «Тагильская сталь» и ООО ЧЗМК не находятся на стадии банкротства

На данный момент стало известно, что судебные иски от ООО ПМХ «Тагильская сталь» о взыскании с ООО «Челябинский завод металлоконструкций «Металлинвест» вышеупомянутых сумм не могут быть признаком какого-либо банкротства.

Компания не находится в состоянии банкротства. По закону об обществах с ограниченной ответственностью, ответственность за деятельность юридических лиц несут директора. Устюжанинов Евгений Юрьевич не является директором ООО ЧЗМК. Подобные суды, когда кто-то кому-то не заплатил, - обычная хозяйственная деятельность. Компания на данный момент растет и расширяется сообщил редакции TagilCity.ru представитель компании.

Редакция TagilCity.ru сообщает, что информация о возможном банкротстве компании, изложенная в материале от 22.04.2016, является недостоверной, а также приносит свои извинения лично Устюжанинову Евгению Юрьевичу, а также перечисленным компаниям.