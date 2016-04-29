В Нижнем Тагиле у вокзала появится рынок для уличных торговцев с проспекта Ленина (ФОТО)
Очередной шаг в решении проблемы несанкционированной уличной торговли сделан Администрацией Нижнего Тагила. Скоро у вокзала появится точка, где уличные торговцы смогут продавать свои товары, не боясь быть оштрафованными.
На проспекте Ленина уже очень давно ведется торговля продуктами, произведенными жителями Нижнего Тагила. Скоро этот «бизнес» переберётся к зданию вокзала.
Нами получено согласие от субарендаторов земельного участка между мини-рынком и ТЦ «Парус». Сейчас Главой Администрации дано поручение, завести туда шлаковый щебень и спланировать эту площадку. Пока это в процессе, но хотим успеть к началу сезона.
Сейчас разрабатываются модели торговых рядов, будет сделано не менее 30 мест для торговли, -- рассказала журналисту TagilCity.ru Людмила Абдулкадырова.
Администрация Нижнего Тагила уже давно пытается убрать уличных торговцев с проспекта Ленина. Похоже, что в этот раз сторонам удалось договориться. Администрация предложила торговцам место, которое им подходит:
Уличных торговцев устраивает это место, там люди проходят к поездам и электричкам. Им будет удобно и выгодно продавать свою рассаду.
После того, как будет завершен «переезд», останется только проследить, чтобы освободившееся место не заняли другие торговцы.
Пока кто-то продает свои товары на улицах города, другие проводят сделки с металлами и валютными контрактами. На форекс онлайн даже новички могут попробовать себя в онлайн-трейдинге.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru