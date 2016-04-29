В Нижнем Тагиле у вокзала появится рынок для уличных торговцев с проспекта Ленина (ФОТО)

На проспекте Ленина уже очень давно ведется торговля продуктами, произведенными жителями Нижнего Тагила. Скоро этот «бизнес» переберётся к зданию вокзала.

Нами получено согласие от субарендаторов земельного участка между мини-рынком и ТЦ «Парус». Сейчас Главой Администрации дано поручение, завести туда шлаковый щебень и спланировать эту площадку. Пока это в процессе, но хотим успеть к началу сезона.

Сейчас разрабатываются модели торговых рядов, будет сделано не менее 30 мест для торговли, -- рассказала журналисту TagilCity.ru Людмила Абдулкадырова.

Администрация Нижнего Тагила уже давно пытается убрать уличных торговцев с проспекта Ленина. Похоже, что в этот раз сторонам удалось договориться. Администрация предложила торговцам место, которое им подходит:

Уличных торговцев устраивает это место, там люди проходят к поездам и электричкам. Им будет удобно и выгодно продавать свою рассаду.

После того, как будет завершен «переезд», останется только проследить, чтобы освободившееся место не заняли другие торговцы.

Пока кто-то продает свои товары на улицах города, другие проводят сделки с металлами и валютными контрактами. На форекс онлайн даже новички могут попробовать себя в онлайн-трейдинге.