50 арендаторов БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге оказались должниками перед налоговой
29 апреля, 09:35Экономика
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Арендаторов БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге посетили судебные приставы для того, чтобы вручить явку на приём к судебному приставу-исполнителю по вопросу задолженности перед налоговой. Всего приставы вручили явку 46 должникам.
Сюжеты: Екатеринбург
28 апреля судебные приставы прибыли в бизнес-центр «Высоцкий» для того, чтобы разыскать должников перед УФНС по Свердловской области.
46 арендаторов получили явку на приём к судебному приставу-исполнителю. У должника, который задолжал 165 тыс. рублей, арестовали оргтехнику и мебель, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Помимо должников приставы проверили работодателей, которые подозреваются в невыплате заработной платы. Всего с начала года, по информации УФССП России по Свердловской области, с должников взыскано 1,5 млрд рублей.
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