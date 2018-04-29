50 арендаторов БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге оказались должниками перед налоговой

28 апреля судебные приставы прибыли в бизнес-центр «Высоцкий» для того, чтобы разыскать должников перед УФНС по Свердловской области.

46 арендаторов получили явку на приём к судебному приставу-исполнителю. У должника, который задолжал 165 тыс. рублей, арестовали оргтехнику и мебель, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Помимо должников приставы проверили работодателей, которые подозреваются в невыплате заработной платы. Всего с начала года, по информации УФССП России по Свердловской области, с должников взыскано 1,5 млрд рублей.