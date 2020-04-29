В Свердловской области за год стало больше миллионеров и миллиардеров

Число жителей региона, зарегистрировавших доход свыше миллиона, увеличилось на 25%. Количество миллиардеров выросло на 6% — в регионе их 18. За три года число миллиардеров в Свердловская области выросло в три раза. Доход от 500 миллионов до 1 миллиарда зарегистрировали 20 свердловчан. Более чем у 1 тысячи человек годовые доходы составили от 10 миллионов до 100 миллионов рублей.