В Свердловской области за год стало больше миллионеров и миллиардеров
Сегодня, 19:11ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2019 году в Свердловской области 34 тысячи человек заработали более одного миллиона рублей, пишет РБК.
Число жителей региона, зарегистрировавших доход свыше миллиона, увеличилось на 25%. Количество миллиардеров выросло на 6% — в регионе их 18. За три года число миллиардеров в Свердловская области выросло в три раза. Доход от 500 миллионов до 1 миллиарда зарегистрировали 20 свердловчан. Более чем у 1 тысячи человек годовые доходы составили от 10 миллионов до 100 миллионов рублей.
В налоговой службе отметили, что из-за пандемии отчитаться о доходах за прошлый год нужно будет не до 30 апреля, а до 30 июля.
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