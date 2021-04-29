Глава Правления Россельхозбанка Борис Листов внедряет цифровые технологии в АПК

К слову, господдержка тоже завязана на цифровых технологиях. Один из ярких примеров — информационная система, разработанная и внедренная в Алтайском крае еще до того, как Минсельхоз утвердил программу «Цифровое сельское хозяйство». Региональная платформа работает с 2015 года: помогает вести цифровой профиль сельхозпроизводителя, содержит в себе электронный паспорт полей и сервис оповещения пчеловодов. Вслед за Алтайским краем ее внедрили еще 14 субъектов страны, количество пользователей перевалило за 2,5 тысячи хозяйств, удалось автоматизировать свыше 15 тысяч документов. Это позволило увеличить количество участников программ господдержки до 86% в каждом регионе.