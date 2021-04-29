Глава Правления Россельхозбанка Борис Листов внедряет цифровые технологии в АПК

В 2020 году отечественный АПК продемонстрировал рекордные результаты: Россия стала безоговорочным лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок. А ведь еще несколько лет назад агросектор переживал кризис, сравнимый с катастрофой сельского хозяйства в период Великой Отечественной войны. О том, как аграрной отрасли удалось не только вернуть потерянные позиции, но и занять лидирующее положение на мировом рынке — в нашем материале.
Беспилотные тракторы и комбайны бороздят поля и собирают урожай, дроны удобряют почву, а нейросети учатся определять болезни растений по фотографиям. Это не кадры из футуристического кино — так уже работают на современных сельхозпредприятиях. Причем речь идет не о крупных европейских агрохолдингах, а о российских фермерских хозяйствах.
Семь из десяти аграриев в нашей стране активно внедряют «цифру» в производство, показал опрос Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП). Сельхозпроизводители стараются автоматизировать системы управления хозяйством, внедрить принципы точного земледелия, использовать современные комплексы мониторинга, которые следят за качеством почвы, состоянием здоровья растений и животных. Около половины используемых сервисов и агроботов (так называют сельскохозяйственных роботов) разработаны и произведены в России.
На внедрение цифровых технологий агропредприниматели тратят от одного до пяти миллионов рублей, следует из опроса ТПП. И довольно быстро получают отдачу. Инна Скрытникова, которая руководит проектом «Цифровизация сельского хозяйства», рассказывает о практике применения отечественной системы «АгроСигнал»: производительность увеличивается вдвое, урожайность — на 15%, рентабельность предприятия — на 25%. Все это происходит на фоне снижения издержек и экономии затрат на ГСМ.
Часть затрат на модернизацию производства аграриям компенсирует федеральный бюджет через Минсельхоз. В ведомстве есть несколько специальных программ субсидирования. Государство возмещает проценты по инвестиционным займам и поддерживает систему льготного кредитования. Средства на развитие агропредприятий по сниженной ставке в подавляющем большинстве случаев предоставляет опорная финансовая структура АПК — Россельхозбанк.
Справка: АО «Россельхозбанк» («Российский Сельскохозяйственный банк») основан в 2000 году для финансовой поддержки предприятий агрокомплекса России. РСХБ — ключевой кредитор сектора АПК, предоставляющий весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и частным лицам. Входит в ТОП-5 крупнейших кредитных организаций страны, занимает лидирующие позиции в рейтинге надежности банков. Региональная сеть охватывает 75% сельских территорий. Клиенты — свыше семи миллионов россиян. С 2018 года финансовая структура работает под управлением председателя Правления Бориса Листова. 100% голосующих акций банка принадлежат Росимуществу.
«За всю историю существования Банк не подвел ни одно сельхозпредприятие и стал ключевым кредитором АПК. За 20 лет мы инвестировали в развитие аграрной отрасли свыше 9,6 триллиона рублей и поддержали более пяти тысяч проектов. Сегодня каждый третий кредитный рубль в сельскохозяйственном секторе выдает РСХБ. Только за прошлый год кредитный портфель Россельхозбанка в АПК увеличился на 301 миллиард рублей и превысил 1,6 триллиона», — рассказывает глава РСХБ Борис Листов.
К слову, господдержка тоже завязана на цифровых технологиях. Один из ярких примеров — информационная система, разработанная и внедренная в Алтайском крае еще до того, как Минсельхоз утвердил программу «Цифровое сельское хозяйство». Региональная платформа работает с 2015 года: помогает вести цифровой профиль сельхозпроизводителя, содержит в себе электронный паспорт полей и сервис оповещения пчеловодов. Вслед за Алтайским краем ее внедрили еще 14 субъектов страны, количество пользователей перевалило за 2,5 тысячи хозяйств, удалось автоматизировать свыше 15 тысяч документов. Это позволило увеличить количество участников программ господдержки до 86% в каждом регионе.
Важная задача для АПК — полностью обеспечить страну качественными продуктами собственного производства. И чем меньше будет расстояние между покупателем и сельхозпроизводителем, тем лучше: свежее всегда и вкуснее, и полезнее.
Поэтому государство всесторонне поддерживает крестьянско-фермерские хозяйства и другие малые формы сельскохозяйственного предпринимательства. Только в 2020 году на эти цели было направлено около 28 миллиардов рублей в виде грантов, субсидий и льготных кредитов. Финансовую помощь получили проекты более полутора тысяч начинающих фермеров и 552 проекта семейных ферм. Еще 1300 фермерам и 280 сельхозкооперативам предоставили средства по программе «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации». В отрасль удалось привлечь свыше 22 тысяч человек.
В прошлом году малые агропредприятия произвели 14,3% от всего объема сельхозпродукции: 30% зерна (39,4 миллиона тонн, что на 11,2% больше, чем годом ранее); 23% продукции садоводства. Они собрали более 1,2 миллиона тонн плодов и ягод, поставив новый рекорд. Благодаря фермерским хозяйствам, в стране выросло производство мяса (скота и птицы) на 25%, яиц на 45% и молока на 38%.
Мало получить деньги на создание или развитие своего мини-агробизнеса — нужно еще знать, как их грамотно использовать. Далеко не все начинающие сельхозпредприниматели получили профильное образование, да и отрасль, как мы видим, меняется стремительно. А ведь чтобы сделать предприятие рентабельным, нужно использовать новые инструменты и подстраивать бизнес-процессы под новые требования, ориентироваться в агротехнологиях.
На помощь тем, кто хочет завести собственное успешное хозяйство или развить уже действующее, пришла программа Россельхозбанка. «Школа Фермера» — федеральный образовательный проект, который был запущен осенью 2020. С учениками работают преподаватели ведущих аграрных вузов и эксперты федерального уровня. Слушателям объясняют тонкости налогового законодательства и бухгалтерского учета, рассказывают, как получить финансовую поддержку, учат пользоваться современными агротехнологиями и быть грамотными маркетологами.
Практические занятия проходят на базе крупных сельхозпредприятий. «Школьники» могут поучаствовать в работе реально существующего бизнеса и перенять опыт успешных хозяйств. В конце обучения каждый студент защищает собственный бизнес-план и может сразу после выпуска работать в пилотном регионе. Обучение и карьерный старт в «Школе Фермера» полностью финансируются за счет средств Россельхозбанка.
Первыми учениками школы стали 114 жителей Ставропольского края, Башкортостана, Новосибирской и Московской областей. Большинство выпускников получили гранты на свои проекты и уже открыли собственный агробизнес. Второй набор — это уже 352 слушателя из 15 регионов страны. За парты сели и студенты, и пенсионеры, молодые мамы, городские и сельские жители. Самому старшему «школьнику» 72 года.
Как отметил глава РСХБ Борис Листов, проект пополняется новыми направлениями обучения. В 2021 году в нем появилась уникальная специализация — слушателям объясняют, как стать фермером, не выезжая из города. Выращивать клубнику, редис и помидоры черри, оказывается, можно и без земли, а зелень, картофель и другие овощи дают неплохой урожай прямо на крышах многоэтажек. Сити-фермерство сейчас становится актуальным во всем мире, поскольку помогает существенно экономить ресурсы производителям, а горожане могут покупать продукты, выращенные в соседнем доме.
Аграрная отрасль уже давно перестала ассоциироваться с чем-то устаревшим и отсталым. Хотя еще два десятка лет назад она была, мягко говоря, в упадке: подавляющее большинство сельхозпредприятий работали в убыток, о новом тракторе можно было только мечтать, не говоря уже о хорошей зарплате.
Сегодня эксперты признают: аграрная отрасль стремительно развивается, в том числе благодаря внедрению цифровых сервисов и платформ, которые значительно упрощают ведение бизнеса. Подобрать себе персонал, выбрать новую технику, найти покупателя на свой товар или даже получить ветеринарное сопровождение – предприниматели теперь можно делать всё это в режиме онлайн с помощью цифровых платформ.
Одна из самых популярных экосистем для сельхозтоваропроизводителей называется «Свое.Фермерство». Она объединяет три десятка цифровых сервисов. Там представлены более 150 поставщиков, 5 тысяч различных товаров для аграриев и столько же вакансий. На одной интернет-площадке можно найти практически все, что нужно - от семян и удобрений до квалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства. Банковские, бухгалтерские, юридические и даже ветеринарные услуги тоже предоставляются в режиме 24/7.
Специалисты Россельхозбанка работали над созданием этой цифровой системы почти год. Платформу запустили летом 2020-го, когда возможность вести бизнес дистанционно аграриям была нужна как воздух. «Одна из глобальных целей – помочь российской деревне возродиться. Для этого мы окружаем жителей села и сельхозработников востребованными продуктами и комфортными сервисами. Цифровая экосистема «Свое.Фермерство» — одно из таких решений. По сути, это всероссийская онлайн-площадка для ведения агробизнеса», — говорит глава Россельхозбанка Борис Листов.
Кстати, там можно проследить, как меняется уровень жизни работников сельского хозяйства. В базе «Свое.Фермерство» есть вакансии с зарплатой в 250 тысяч рублей. Столько агропредприятия готовы платить разработчикам Java. В среднем, IT-специалистам, которые смогут автоматизировать основные процессы и повысить производительность предприятия предлагают от 100 тысяч рублей в месяц. Причем количество подобных предложений только за февраль 2021 года выросло на треть.