Прибыль Сбера от экосистемы за I квартал 2021 года превысила 33.5 млрд рублей

Прибыль Сбера от экосистемы за I квартал 2021 года превысила 33.5 млрд рублей
Прибыль Сбера от экосистемы за I квартал 2021 года превысила 33.5 млрд рублей
Сегодня, 17:48ЭкономикаФото: pxhere.com
Доходы Сбербанка от нефинансовой деятельности (экосистемы) в первом квартале 2021 года превысили показатель аналогичного периода прошлого года в четыре раза.

Издание ПРАЙМ сообщает, что группа Сбербанк представила отчетность по МФСО за первый квартал текущего года. В соответствии с документом, доход от нефинансового бизнеса Сбера за указанный период превысил 33,5 млрд рублей. Также в отчете указано, что за первый квартал 2021 года GMV СберМаркета вырос до 9 миллиардов 900 миллионов рублей, что в 6,5 раза больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года. За этот же промежуток времени количество заказов на СберМаркете превысило 3,5 млн. Это почти в десять раз больше, чем в прошлом году.

Необходимо отметить, что в апреле текущего года Сбербанк приобрел 85 процентов маркетплейса goods.ru, который переименовали в СберМегаМаркет. Он станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой банка. А в феврале 2021 года группа совершила сделку на покупку 45 процентов одного из самых крупнейших сервисов онлайн-продажи лекарственных средств и медицинских препаратов ЕАптека. Новый сервис назвали СберЕАптека.

Кроме этого, в первом квартале 2021 года группа Сбербанк получила рекордную чистую прибыль от нефинансового бизнеса, сумма которой составила 304,5 млрд рублей. Это в два с половиной раза превышает показатель 2020 года.

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