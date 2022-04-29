Новый конвейер появился на производстве полиметаллов в Кировграде

Новый конвейер появился на производстве полиметаллов в Кировграде
Новый конвейер появился на производстве полиметаллов в Кировграде
Сегодня, 11:22ЭкономикаФото: УГМК
В цехе брикетирования АО «Уралэлектромедь» (УГМК) в Кировграде появился новый конвейер. Он имеет длину 30 метров и предназначен для транспортировки готовых брикетов на погрузку.

Новое оборудование позволило увеличить эффективность работы цеха. Его лента расширена на 15 сантиметров, что позволяет за раз отправить больше брикетов. Это уменьшает время их подачи. Также расширенная лента снижает число просыпей, сообщили в пресс-службе УГМК.

Металлурги также уменьшили угол транспортировки ленты. Благодаря этому целостность брикетов сохраняется при выгрузке. Оборудование заменено в рамках программы трансформации УГМК.

Данная инициатива реализована работниками централизованного ремонта оборудования. Монтаж выполнен с высоким качеством.

Фото:УГМК

Кроме установки оборудования, выполнен еще ряд улучшений — переналажен пресс Ludman, заменен привод второго конвейера и ванна смесителя.

Отмечается, что цехом выпускаются брикеты, сделанные из мелкодисперсного сырья для шахтных печей металлургического цеха «Производства полиметаллов».

КировградУГМК
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