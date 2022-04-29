О рисках прекращения выпуска продукции в России заявили производители напитков

Данные проблемы возникли после введения санкций. При этом, по мнению производителей, выполнить замену оборудования на российское, пока не представляется возможным.
По словам президента Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова, индустрия производства напитков на данный момент практически на 90% состоит из иностранного оборудования. Сбои поставок могут привести к ряду проблем, в том числе и остановке производства, говорит Новиков, пишет «Интерфакс».
Заявление было сделано им во время круглого стола «Цифровизация, планирование и оптимизация цепей поставок сельскохозяйственной продукции в условиях санкционного режима». Новиков считает, что сейчас ситуация непростая и с поставками сырья и компонентов. Он отметил, что не только растут цены, но и перестраивается логистика, а также замедляются многие процессы.
Он рассказал и о проблемах поставки упаковки, но заявил, что уже найдено несколько альтернативных каналов поставок, а также изучается возможность собственного производства.