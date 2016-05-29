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В Нижнем Тагиле предпринимателя подозревают в неуплате налогов на 1,8 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле предпринимателя подозревают в неуплате налогов на 1,8 миллиона рублей

29 мая 2016, 12:00ЭкономикаДенис Таратонов
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