В Нижнем Тагиле предпринимателя подозревают в неуплате налогов на 1,8 миллиона рублей

Предприниматель занимается в Нижнем Тагиле торговлей запчастями и аксессуарами для автомобилей. Проверочные мероприятия позволили установить, что бизнесмен не платил налог на доход физических лиц и добавленную стоимость товара. Таким образом он «сэкономил» 1,8 миллиона рублей. Ущерб понес федеральный бюджет.

В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства совершения этого преступления. Предпринимателя хотят обязать возместить ущерб, который понес федеральный бюджет. В зависимости от того, будет ли считаться невыплата совершенной в особо крупном размере или нет, мужчине грозит от одного до трех лет лишения свободы.