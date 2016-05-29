В Нижнем Тагиле предпринимателя подозревают в неуплате налогов на 1,8 миллиона рублей
29 мая 2016, 12:00ЭкономикаДенис Таратонов
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Один миллион и 800 тысяч рублей налога не выплатил предприниматель из Нижнего Тагила. За уклонение от уплаты налогов в отношении 58-летнего тагильчанина возбуждено уголовное дело.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предприниматель занимается в Нижнем Тагиле торговлей запчастями и аксессуарами для автомобилей. Проверочные мероприятия позволили установить, что бизнесмен не платил налог на доход физических лиц и добавленную стоимость товара. Таким образом он «сэкономил» 1,8 миллиона рублей. Ущерб понес федеральный бюджет.
В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства совершения этого преступления. Предпринимателя хотят обязать возместить ущерб, который понес федеральный бюджет. В зависимости от того, будет ли считаться невыплата совершенной в особо крупном размере или нет, мужчине грозит от одного до трех лет лишения свободы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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