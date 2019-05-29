Бизнесмены Нижнего Тагила смогут получить кредиты со ставкой от 0 до 8,5 процентов

Государственные фонды предлагают уникальные программы поддержки предпринимателей, о которых последние чаще всего не знают, говорит руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергей Федореев.

В прошлом году фонд предоставил поручительства 16 предпринимателям Нижнего Тагила, с помощью которых они смогли привлечь кредиты на сумму около 200 млн рублей. В этом году хотелось бы эти цифры кратно увеличить,говорит Сергей Федореев.

Всего за 2018 год свердловские предприниматели получили поручительства СОФПП на общую сумму около 2 млрд рублей, которыми были обеспечены кредиты на сумму более 4 млрд рублей.

Фото: TagilCity.ru

Программа действует уже более 15 лет, за которые механизм получения гарантий стал максимально отлаженным, отмечает Федореев. Согласование с фондом проходит параллельно с рассмотрением кредитной заявки и занимает от одного до пяти дней. При этом, как отмечают в СОФПП, бизнесмены практически всегда получают поручительство, если банк согласовал выдачу кредита.

Наша комиссия составляет 0,5-0,75% годовых от суммы поручительства. На данный момент она оплачивается на старте, при получении кредита, и коллеги из банков регулярно задавали нам вопрос, возможна ли рассрочка оплаты. С недавнего времени ответ на этот вопрос положительный — мы готовы предоставить предпринимателям беспроцентный займ на 12 месяцев, с помощью которого они смогут оплатить сумму комиссии,объясняет руководитель представительства фонда в Горнозаводском округе.

Сергей Федореев Фото: TagilCity.ru

Общий портфель выданных поручительств в Свердловской области составляет около 3,5 млрд рублей, при этом СОФПП готов увеличить его в ближайшее время вдвое — до 7 млрд рублей. На данный момент в программе участвует более 40 банков, однако большая часть поручительств выдана по кредитам крупнейших банков-партнёров (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, СМП-Банк).

Ещё одним активно развивающимся инструментом поддержки бизнеса стали кредиты по субсидируемым процентным ставкам.

Минэкономразвития реализует программу «8,5%», по которой предоставляются кредиты от 500 тысяч до 1 миллиарда рублей. Срок кредитования ограничивается только условиями аккредитованных банков, но Минэкономразвития гарантирует, что в течение не менее трёх лет льготная ставка в размере 8,5% годовых будет сохранена. При этом существует оговорка: если программа будет продолжена, то продолжится и субсидирование ставки. Помимо информирования и консультирования по данной программе наш фонд также готов обеспечить такие кредиты своим поручительством. На данный момент в области восемь предпринимателей уже получили с нашим участием займы на сумму более 200 млн рублей,рассказал Сергей Федореев.

Аккредитованные банки действуют в рамках выделенных лимитов, половина которых выдается бизнесу на пополнение оборотных средств, а другая — на инвестиционные цели. При этом уже в июне МЭР увеличит как количество банков-партнёров, так и суммы лимитов.

Плюс этой программы для Нижнего Тагила в том, что он относится к моногородам, а значит здесь больше перечень видов деятельности, которые подпадают под программу. Например, та же розничная торговля, которая не подпадает под «8,5%» в Екатеринбурге. В моногородах у нас есть возможность кредитовать такой бизнес по субсидируемой ставке,говорит заместитель управляющего Уральским филиалом «Промсвязьбанка» Юлия Власова.

Ещё одну уникальную программу для Нижнего Тагила запустил недавно Фонд развития моногородов (ФРМ), добавляют представители СОФПП.

В этом году был запущен новый продукт — предоставление займов под 0% годовых. Сумма может составлять от 10 до 250 млн рублей, срок — до 10 лет. В качестве обеспечения по этому кредиту может выступать только банковская гарантия в аккредитованных банках, процент по которой и будет стоимостью займа для предпринимателей,рассказали в фонде поддержки предпринимательства.

На сегодняшний день банки предоставляют гарантии под 2,5-5% на срок не более трёх лет, что создает сложности для кредитования по программе на максимальный срок. Тем не менее, говорит Сергей Федореев, уже есть прецеденты, когда гарантии по программе выдавались банком на пять лет и более.

Кроме того, в данной программе есть возможность получить отсрочку по выплате тела кредита на срок до двух лет. Бывают ситуации, когда сложное оборудование изготавливается и поставляется более одного года, и отсрочка позволит бизнесу спокойно пройти эту инвестиционную фазу,добавляет представитель СОФПП.

Заявки на беспроцентный кредит ФРМ можно подавать через СОФПП, после чего их рассмотрят в Москве в приоритетном порядке, объясняют в местном фонде.