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#домахорошо
Буровое оборудование в России: настоящее и будущее
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Буровое оборудование в России: настоящее и будущее

Сегодня, 17:08ЭкономикаФото: pixabay.com
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