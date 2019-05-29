Буровое оборудование в России: настоящее и будущее

Свыше половины приходится на буровые установки, также крупную долю занимают сегменты верхних приводов и забойных двигателей, а еще 15 миллиардов приходятся на спецтехнику, инструменты и элементы конструкций скважин.

Крупная буровая техника — отечественного производства В России спрос на большую технику для бурения нефтяных и газовых скважин закрывается почти полностью собственным производством, рассказывают специалисты. Например, «Уралмаш НГО холдинг» поставил в 2018 году заказчикам 18 буровых установок. Компания включает в себя три предприятия, почти полностью обеспечивая буровые установки собственного производства необходимыми деталями и узлами.

Мы на 95% имеем уже все комплектующие российского производства. Есть, конечно, составляющие импортные, но они совершенно малы. Если говорить про 3-4 года назад, то это было 40%, рассказывает Юрий Карпов, генеральный директор компании «Уралмаш НГО холдинг».

Кустовая буровая установка уральского предприятия способна добраться до нефти и газа в пяти километрах от поверхности. За 500 миллионов рублей заказчик получает целый промышленный комплекс: платформу под моторы, насосы, систему приготовления и очистки бурового раствора, вышку.

Мы с 2013 года пользуемся таким приёмом в бизнесе, как предзапуск буровых установок. То есть берём в банке деньги, запускаем буровые установки на склад. Сегодня заказчику никак не выгодно ждать девять месяцев. Они тоже играют в тендерах, выигрывают объёмы и под эти объёмы им нужно в более короткий срок получить буровую установку,говорит Юрий Карпов.

Большинство средней и легкой техники для бурения импортного производства По данным за минувший год, в среднем сегменте техники для бурения (самом массовом на российском рынке) большинство поставок было от зарубежных компаний, в основном из Китая. При этом спрос на легкую технику для бурения невысокий — в прошлом году были заказаны всего три единицы.

После ряда изменений на рынке компания «Бурагрегат» из Челябинска перешла от производства мобильных установок бурения скважин с водой к малой строительной технике. Имеющиеся разработки предприятия помогли создать установки для геологоразведки полезных ископаемых, в том числе нефти и газа.

Стоимость УРБ-2А2 на базе шасси «Камаз», её стоимость составляет на данный момент 5600 тысяч рублей. Стоимость шасси «Камаза» на данный момент составляет 3600 тысяч рублей. Оставшаяся часть — это как раз стоимость навесного оборудования,объясняет Наталья Столярова, совладелица ГК «Бурагрегат».

Разведоборудование дает компании 30% выручки, однако основные поставки таких установок идут не в Россию. Примерно половина продукции поставляется в соседние Казахстан и Узбекистан.

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Современные технологии в бурении С приходом новых технологий отрасль с каждым годом развивается всё активнее. Растут скорости бурения — на это повлияли и новые виды двигателей, и новые конфигурации долот для бурения.

Скорости, с которой бурят, растут с каждым годом. Используются новые типы долот, используются новые двигатели. Например, наш двигатель 172, до 2015 года мы бурили с расходом 35 литров, сейчас бурим с расходом 42 литра в минуту. Мощность двигателя и скорость проходки выросла на 20% за три года,рассказывает Александр Литвинов, заместитель директора ООО «Фирма „Радиус-сервис“».

При этом высокая стоимость расходов на производство оборудования для бурения сделало актуальной для рынка аренду техники. Поскольку в некоторых случаях материалы для буровых конструкций занимают до 60% от себестоимости, предприятиям проще не покупать оборудование, а брать его в аренду.

В России сейчас все работают с издержками и стараются не иметь основных фондов в собственности. И поэтому берут оборудование в аренду. В России мы, в основном, сдаём в аренду. Где-то 80% — это арендный бизнес, и 20% — это продажи,информирует Александр Литвинов, заместитель директора ООО «Фирма „Радиус-сервис“».

Российский рынок стал привлекателен для иностранцев. В 2012 году международная нефтесервисная компания «Шлюмберже» выкупила компанию «Радиус-сервис», а американская NOV открыла завод по выпуску буровых установок в Костроме. Немецкая «Бентек» — в Тюмени. Присутствуют в России и китайские производства.