Мэрия Екатеринбурга нашла 2,8 тысячи незаконных рекламных конструкций

Данные конструкции не включены в общую схему, в связи с этим администрация муниципалитета намерена их снести. Сейчас наметилась тенденция сокращения количества незаконной рекламы, с начала года в столице Урала демонтировали более 700 объектов. В прошлом году было снесено четыре тысячи объектов, за все время — восемь тысяч незаконных конструкций. В схему на текущий момент включено 1,2 тысячи объектов. Однако остается немало неучтенных конструкций, расположенных в труднодоступных местах.