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#домахорошо
Мэрия Екатеринбурга нашла 2,8 тысячи незаконных рекламных конструкций
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэрия Екатеринбурга нашла 2,8 тысячи незаконных рекламных конструкций

Сегодня, 08:13ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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