Мэрия Екатеринбурга нашла 2,8 тысячи незаконных рекламных конструкций
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что 2,8 тысячи рекламных конструкций в городе являются незаконными, пишет «Правда УрФО».
Данные конструкции не включены в общую схему, в связи с этим администрация муниципалитета намерена их снести. Сейчас наметилась тенденция сокращения количества незаконной рекламы, с начала года в столице Урала демонтировали более 700 объектов. В прошлом году было снесено четыре тысячи объектов, за все время — восемь тысяч незаконных конструкций. В схему на текущий момент включено 1,2 тысячи объектов. Однако остается немало неучтенных конструкций, расположенных в труднодоступных местах.
Сообщается, что во время демонтажа возникают коллизии. В частности, торги на демонтаж конструкций выигрывают рекламные агентства, таким образом, предприниматели ликвидируют объекты конкурентов, что может быть не объективным.
По словам депутатов гордумы Екатеринбурга, приоритетной задачей является ликвидация незаконных рекламных конструкций, размещенных на остановках, скамейках и жилых домах. Такой вид рекламы, по сообщению МУГИСО, является незаконным. Всего в городе таких объектов более тысячи.