Сейчас там леса, заросшие поля и свалки, а обещают отели и панорамные рестораны

Директор управляющей компании «Гора Белая» Леонид Гункевич сходу делится амбициозными планами:

К 2020 году на территории кластера будет 30 горнолыжных трасс протяжённостью 50 киломертов, а также 5 подъёмников – всё это на сумму 5 млрд рублей. Для самых искушённых заработает родельбан (аттракцион на котором сани стремительно спускаются по монорельсовой дороге – прим.ред.) и зиплайн («цивилизованная тарзанка», спуск с горы по стальному канату – прим.ред.), говорит он.

По словам Гункевича, на строительство аттракционов нужно порядка 250 млн рублей от частных инвесторов, с которыми уже есть договорённости. Главными причинами отказа от отдыха на природе он считает отсутствие удобств и мобильной связи – планируемый им кластер подразумевает уютные апартаменты с мягкими кроватями и ванными комнатами, вместо ночёвки в палатках и спальных мешках. На создание такого «гламурного кемпинга» понадобится не менее 15 миллионов рублей. Планируется, что первые объекты будут построены за период от конца 2020 года до лета 2021. Туркластеру позволит появиться около 2750 рабочих мест.

Процесс строительства сам по себе не длительный. Самая большая проблема – процесс оформления земли. Это лесные и сельскохозяйственные земли, на оформление под строительство которых понадобиться не менее года. Тот же самый генеральный план Нижнего Тагила, который нужно для экластера изменить, требует согласования на федеральном уровне, говорит Гункевич.

Развитием горнолыжного спорта будет заниматься профи-сноубордист, который отработал судьёй на сочинской Олимпиаде в 2014 году, Семён Искаков. Он пообещал, что строительство ведущих объектов завершится к сезону 2022 года, и в этот период имеющиеся горнолыжные трассы Белой закрываться не будут, а часть новых трасс откроют уже в 2021.

Планируется, что встречать туристов будут в визит-центре под горой, а на вершине для них за 90 миллионов рублей построят ресторан с панорамными окнами. Как отмечают организаторы, визит-центры обустроят во всех ключевых точках кластера: там посетителям расскажут о возможностях местного отдыха и помогут определиться с выбором. В деревне поблизости появятся конференц-отель и апарт-отель с номерами, оборудованными под квартиры. Возле него расположится сервисного центра.

Скажу вам честно, хочется, чтобы было так: «Запнулся, споткнулся - раз и в кофейне или раз – и в магазине». Таким образом здесь будет развиваться бизнес, улучшаться сервис, а люди будут ехать сюда отдыхать с удовольствием. Мы создали единую архитектурную концепцию с определёнными цветовыми решениями, например, «уральский терракот». Всё это можно построить с применением уральских стройматериалов, объясняет Леонид Гункевич.

Но пока в лесах вдоль дороги от горы Белой до деревни Усть-Утка (ещё одной точки кластера) - свалки. Руководство туркластера заверяет, что погрузчики уже сейчас убирают мусор и устанавливаются контейнеры с учётом удобства для местных. Так, в посёлке Уралец по этой причине даже соорудили мост.

Визит-центр в посёлке Висим планируется строить на участке земли, который принадлежит местному жителю. Тот, по словам организаторов, отдал его туркластеру безвозмездно. Рядом расположен Дом культуры, а ещё в посёлке планирует знакомить туристов с уральской атмосферой. Пока для журналистов устроили только превью-шоу – в избе с танцующими соломенными куклами, где бабушки угощали гостей хлебом, солью и мятным чаем из самовара.

По словам Леонида Гункевича, в зале Дома культуры на 300 мест, который появится в здании, можно транслировать постановки Мариинского театра и МХАТ. Он также отметил, что Висим славится своей капустой, поэтому отделом маркетинга уже прорабатывается вопрос о проведении соответствующего фестиваля.

Весь туризм ориентируется на «событийку». Где события – туда и едут. Мы пришли к пониманию, что на территории Висима лучше всего растёт капуста. Мы хотим делать фестивали капусты, где будет классная движуха. С администрацией Висима возникли самые добрые рабочие отношения, мы приняли решение начинать всё здесь – в колыбели Горнозаводской цивилизации. Будем помогать бюджету получать региональные субсидии. Туризм начинается с транспортной доступности, благоустройства и дружелюбной среды и сервиса, говорит Гункевич.

Кстати, Висим считается родиной писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Здесь же, как предполагается, будут проходить пешие маршруты – живописные и комфортные для людей всех возраста.

Следующая остановка – Усть-Утка, деревня с 445-летней историей. На месте ожидаемого визит-центра – заросшее травой поле. Это пока, заверяют организаторы. Глава местной администрации Александр Кривоноженков говорит, что на данный момент в Усть-утке есть две асфальтированные дороги, одна действующая школа, площадка у памятника народному единству для проведения массовых мероприятий и множество пустующих домов.

У нас здесь планируется музей города Нижнего Тагила, мы надеемся, что здесь у нас восстановится Демидовская пристань. Я думаю, что поток туристов увеличится. Уже сейчас летом у нас до 10 тысяч сплавщиков. Наша изюминка – народное творчество, говорит Кривоноженков.

Здесь также имеется музей народного костюма. Повсюду в «Русской горнице» самодельные куклы. Управляет этим местом Мария Ярославцева, которая приехала в посёлок по приглашению учеников из Нижнего Тагила и теперь руководит объединением детского творчества «Солнышко».

По словам Леонида Гункевича, сейчас ведутся переговоры с инвесторами, которые будут работать на нескольких ключевых объектах, а представители кластера занимаются документационной работой. Для резидентов создан особый экономический режим с льготными ставками по налогу на прибыль. Павел Пелевин, к примеру, который вместе с журналистами объехал ключевые точки кластера, рассказал, что планирует открыть рыбную ферму, а на Межевой Утке появятся садковые линии для разведения мальков рыб различной породы. Ещё один партнёр организаторов Иван Воробьёв собирается привлекать туристов сплавами, джиппингом, походами выходного дня. Кроме этого, он намерен восстановить маршрут по Висимской узкоколейке для организации пеших и велосипедных туров.

Мы начинаем всё с градостроительного кодекса: всё, что планируется – дороги, сети, должно соответствовать правилам землепользования. На сегодняшний день все четыре вида изысканий начаты подрядчиками. Уже заключены договоры проектов планировки территорий по всему кластеру, по всем населённым пунктам. Самые быстрые сроки согласования документов – апрель 2020 года. Именно тогда начнутся строительные работы. Нас окружают земли лесного фонда, документы по которым оформляются очень долго. Общая площадь кластера – 2,5 тысячи квадратных километров, отметил заместитель гендиректора по развитию Евгений Мантуров.

Амбициозность проекта сама по себе вызывает сомнения. Леонид Гункевич объясняет свой оптимизм надеждой на государственный инвестиции.