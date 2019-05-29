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#домахорошо
Сейчас там леса, заросшие поля и свалки, а обещают отели и панорамные рестораны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Сейчас там леса, заросшие поля и свалки, а обещают отели и панорамные рестораны

Вчера, 21:19ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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