Россель: «Настал «звездный час» для ОЭЗ в Верхней Салде»

Эдуард Россель в своем Telegram-канале рассказал о масштабных денежных вливаниях в научно-производственный кластер в Верхней Салде, который должен проходить в ближайшее время наладить производство легкомоторных самолетов «Байкал» и турбовинтовых региональных самолетов «Ладога».
Настал «звёздный час» для нашей особой экономической зоны промышленно-производственного типа,считает Эдуард Россель.
По словам Росселя, пятнадцать лет назад строились планы по совместному развитию кластера с иностранными корпорациями. Впоследствии от них отказались. Политическая конъюнктура доказала, что решение было оправданным, сказал сенатор.
Кроме того, экс-губернатор убежден в необходимости ускорить ввод в строй стратегически важного предприятия «Русский магний» в Асбесте.