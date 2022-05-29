Россель: «Настал «звездный час» для ОЭЗ в Верхней Салде»

Россель: «Настал «звездный час» для ОЭЗ в Верхней Салде»
Россель: «Настал «звездный час» для ОЭЗ в Верхней Салде»
Сегодня, 19:26ЭкономикаФото: 1MI
Модернизацию особой экономической зоны на базе ВСПМО-АВИСМА поддержал сенатор от Свердловской области Эдуард Россель.

Эдуард Россель в своем Telegram-канале рассказал о масштабных денежных вливаниях в научно-производственный кластер в Верхней Салде, который должен проходить в ближайшее время наладить производство легкомоторных самолетов «Байкал» и турбовинтовых региональных самолетов «Ладога».

Настал «звёздный час» для нашей особой экономической зоны промышленно-производственного типа,считает Эдуард Россель.

По словам Росселя, пятнадцать лет назад строились планы по совместному развитию кластера с иностранными корпорациями. Впоследствии от них отказались. Политическая конъюнктура доказала, что решение было оправданным, сказал сенатор.

Кроме того, экс-губернатор убежден в необходимости ускорить ввод в строй стратегически важного предприятия «Русский магний» в Асбесте.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНовости УрФО
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