Замминистра Копелян о свердловском бизнесе: «Хоть и не сильно, но мы прирастаем»

«Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы прирастаем в количестве субъектов малого и среднего предпринимательства. Не сильно, но тем не менее. Они дают работу 836 тысячам человек в регионе. Для некоторых муниципальных образований частные предприятия - градообразующие», заявил Евгений Копелян.