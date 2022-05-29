Замминистра Копелян о свердловском бизнесе: «Хоть и не сильно, но мы прирастаем»

Замминистра Копелян о свердловском бизнесе: «Хоть и не сильно, но мы прирастаем»
Замминистра Копелян о свердловском бизнесе: «Хоть и не сильно, но мы прирастаем»
Сегодня, 13:52ЭкономикаФото: TagilCity.ru
На масштабном мероприятии в нижнетагильском центре «Мой бизнес» собралось множество предпринимателей и приехавших их поздравить почетных гостей.

На встрече, в частности, присутствовали заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, исполнительный директор ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и президент Торгово-промышленной палаты города Борис Соколов.

«Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы прирастаем в количестве субъектов малого и среднего предпринимательства. Не сильно, но тем не менее. Они дают работу 836 тысячам человек в регионе. Для некоторых муниципальных образований частные предприятия - градообразующие», заявил Евгений Копелян.

Нижнетагильский градоначальник Владислав Пинаев убежден, что бизнесмены Нижнего Тагила имеют прекрасные перспективы для развития собственных проектов, способствующих и развитию всего города. Он подчеркнул, что общим успехом администрации, простых горожан и бизнеса стало установление побратимских отношений с Луганском.

С мэром Нижнего Тагила солидарен президент городской ТПП.

«Спасибо за решение по Луганску. Мы осознали его в коллективе. Поддержка стопроцентная», сказал Борис Соколов.

Кроме того, Соколов пригласил предпринимателей входить в дружный коллектив ТПП, «потому что цель у нас одна, благополучие региона».

«Непростые периоды открывают новые возможности и горизонты, приносят свежие мысли», напутствовал бизнесменов депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Малых.

Руководящий принимавшим мероприятие центром «Мой бизнес» Сергей Федореев рассказал, что учреждение организует эффективное обучение начинающих предпринимателей и помогать самозанятым запускать стартапы.

Награждение предпринимателей в центре «Мой бизнес», Нижний Тагил, 27 мая 2022

В ходе праздника прошла церемония награждения успешных социально ориентированных бизнесменов Нижнего Тагила грамотами и благодарностями главы города, а также грамотами Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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