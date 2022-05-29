Замминистра Копелян о свердловском бизнесе: «Хоть и не сильно, но мы прирастаем»

На встрече, в частности, присутствовали заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, исполнительный директор ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и президент Торгово-промышленной палаты города Борис Соколов.
«Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы прирастаем в количестве субъектов малого и среднего предпринимательства. Не сильно, но тем не менее. Они дают работу 836 тысячам человек в регионе. Для некоторых муниципальных образований частные предприятия - градообразующие», заявил Евгений Копелян.
Нижнетагильский градоначальник Владислав Пинаев убежден, что бизнесмены Нижнего Тагила имеют прекрасные перспективы для развития собственных проектов, способствующих и развитию всего города. Он подчеркнул, что общим успехом администрации, простых горожан и бизнеса стало установление побратимских отношений с Луганском.
С мэром Нижнего Тагила солидарен президент городской ТПП.
«Спасибо за решение по Луганску. Мы осознали его в коллективе. Поддержка стопроцентная», сказал Борис Соколов.
Кроме того, Соколов пригласил предпринимателей входить в дружный коллектив ТПП, «потому что цель у нас одна, благополучие региона».
«Непростые периоды открывают новые возможности и горизонты, приносят свежие мысли», напутствовал бизнесменов депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Малых.
Руководящий принимавшим мероприятие центром «Мой бизнес» Сергей Федореев рассказал, что учреждение организует эффективное обучение начинающих предпринимателей и помогать самозанятым запускать стартапы.
В ходе праздника прошла церемония награждения успешных социально ориентированных бизнесменов Нижнего Тагила грамотами и благодарностями главы города, а также грамотами Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.