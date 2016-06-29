Экс-глава МУГИСО останется под домашним арестом до конца августа

Напомним, скандальная коррупционная сделка с участием обвиняемого экс-министра прошла в 2014 году. Тогда было выкуплено одно из офисных зданий в столице Урала, которое позже перепродали другому участнику сделки, с последующим выкупом Министерством. Далее здание было снесено «в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу», хотя в проектной документации его ликвидация не значилась.