Экс-глава МУГИСО останется под домашним арестом до конца августа
29 июня 2016, 08:30Экономика
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Ранее сообщалось, что Алексей Пьянков, экс-глава Министерства по управлению госимуществом, пробудет в тюрьме до августа. Теперь мера пресечения изменена на домашний арест.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, скандальная коррупционная сделка с участием обвиняемого экс-министра прошла в 2014 году. Тогда было выкуплено одно из офисных зданий в столице Урала, которое позже перепродали другому участнику сделки, с последующим выкупом Министерством. Далее здание было снесено «в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу», хотя в проектной документации его ликвидация не значилась.
20 июня в столице Урала прошло заседание, по итогам которого было решено оставить обвиняемого Алексея Пьянков за решеткой. Однако спустя почти десять дней эта мера пресечения была изменена на домашний арест.
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